Conor McGregor baalt van zijn verlies van eerder deze maand tegen Khabib Nurmagomedov, maar de Ierse MMA-vechter is van plan snel terug te keren in de octagon en heeft daarbij geen voorkeur voor een tegenstander.

"Het was een geweldig gevecht en het was me een genoegen. Ik zal met zelfvertrouwen en goed voorbereid terugkeren", schrijft de dertigjarige McGregor dinsdag in een uitgebreid verhaal op Instagram.

"Als dat niet direct in een rematch is, is dat geen probleem. Ik neem het op tegen de eerstvolgende. Het draait toch altijd alleen maar om mij. Ik zie jullie snel."

Nurmagomedov verdedigde zijn UFC-titel overtuigend door McGregor binnen vier rondes te verslaan. De verwachting is dat er een rematch komt tussen beide grootheden, al liet UFC-baas Dana White vrijdag weten dat daar voorlopig geen sprake van is.

"Al weet ik dat McGregor uiteraard een herkansing wil", zei de Amerikaan. "We moeten doen wat goed en eerlijk is en zullen wel zien hoe het loopt. Er zijn in ieder geval nog geen plannen."

'Ik herstelde niet zo goed als zou moeten'

McGregor geeft in zijn bericht op Instagram een uitgebreide analyse van het titelgevecht met Nurmagomedov, waarin hij beaamt dat hij terecht verloor. De Ier eindigde in de vierde ronde in een nekklem.

"Ik herstelde na de eerste drie rondes niet zo goed als zou moeten en dat is mijn fout. Khabib dook in de vierde ronde weer naar beneden en ik eindigde in een slechte positie", aldus de flamboyante kooivechter.

"Ik werkte aan een betere positie en eindigde rechtop, met mijn rug naar het hek. Een stabiele positie. Hier maakte ik echter een cruciale fout door mijn rug niet te beschermen, waardoor ik uiteindelijk verslagen werd."

Eerder deze maand werd zowel McGregor als Nurmagomedov voorlopig geschorst door de Nevada State Athletic Commission (NSAC), die onderzoek doet naar de ongeregeldheden direct na het gevecht. De Rus dook het publiek in om op de vuist te gaan met McGregors sparringpartner Dillon Danis en de Ier werd in de octagon aangevallen door begeleiders van Nurmagomedov.

Nurmagomedov mogelijk tegen Mayweather

Enkele dagen na zijn overwinning op McGregor maakte Nurmagomedov van de gelegenheid gebruik om boskampioen Floyd Mayweather uit te dagen voor een confrontatie in de boksring. Beide vechters zijn nog ongeslagen in hun loopbaan.

Ook een duel tussen Nurmagomedov en Mayweather is echter allerminst zeker, zei UFC-baas White onlangs. "Schenk er geen aandacht aan. Ten eerste heeft het team van Mayweather ons namelijk helemaal niet benaderd", liet hij weten.

"Daarnaast staat Khabib onder contract bij de UFC. Mayweather is er heel goed in om de aandacht op ieder moment naar zich toe te trekken."