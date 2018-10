LeBron James heeft zijn nieuwe club Los Angeles Lakers ook in zijn derde wedstrijd niet aan de overwinning kunnen helpen. San Antonio Spurs was in een bloedstollend duel met 142-143 te sterk.

Na vier kwarten was de stand in Los Angeles 128-128, waardoor er overtime aan te pas moest komen. Daarin namen de Lakers de leiding, maar bleken de Spurs nipt beter. James miste twee vrije worpen en had zijn ploeg met een schot in de slotseconden alsnog de zege kunnen bezorgen, maar ook die miste hij.

Ondanks de nederlaag was de 33-jarige James met 32 punten, 8 rebounds en 14 assists van grote waarde voor de Lakers, al moest de vedette wel even op gang komen. In de eerste twee kwarten miste hij bij zijn eerste vijf schotpogingen en noteerde hij in totaal vier punten; zijn laagste aantal in bijna twee jaar.

Drievoudig NBA-kampioen James verruilde de Cleveland Cavaliers deze zomer voor de Lakers, maar wacht dus nog op zijn eerste overwinning. Eerder waren de Portland Trail Blazers (128-119) en de Houston Rockets (115-124) te sterk.

'Ik weet waar ik aan begonnen ben'

James wanhoopt nog niet na het derde opeenvolgende verlies in de NBA. "Absoluut niet. Ik weet waar ik aan begonnen ben", bleef hij monter na de tweede thuisnederlaag in het STAPLES Center.

"We zitten in een proces en het komt allemaal wel goed. Ik had echt niet verwacht dat we meteen uit de startblokken zouden schieten. We zijn bezig met een project en daar heb ik alle begrip voor. We gaan de goede kant op. Dat resulteert nu nog niet in overwinningen, maar die komen nog wel."

Door de nieuwe nederlaag staan de Lakers in de Western Conference onderaan met de Oklahoma City Thunder, die eveneens drie keer verloren. De ploeg van James krijgt in de nacht van woensdag op donderdag de volgende kans op de eerste zege, wanneer de Phoenix Suns de tegenstander zijn.