Epke Zonderland is enkele dagen voor de start van de WK turnen in Doha vol ambitie. De 32-jarige Fries is met zijn gedachten echter vooral bij zijn vorige week geboren zoon.

"Ik ben zo blij dat de internetverbinding in ons hotel goed is, zodat ik via Facetime elke dag onze zoon kan zien", vertelde de Fries zondag na de podiumtraining op de website van de internationale turnbond FIG.

Zonderland mocht een dag later naar Qatar afreizen zodat hij nog een dag langer bij zijn vrouw Linda en zoon Bert Eize kon zijn. "Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik ben er vol van. Natuurlijk kijk ik uit naar de WK, maar ook naar het moment dat ik terug naar huis kan."

Vorig jaar moest Zonderland genoegen nemen met zilver op de rekstok. De olympisch kampioen van 2012 kende toen een opmerkelijke misser en slingerde even aan één arm.

'Ik wil dit jaar een normale oefening laten zien'

Hij hoopt zulke missers in Doha te voorkomen. "We zullen het zien. Ik hoop natuurlijk op een oefening zonder fouten", aldus de Nederlander, die in augustus ook zilver pakte bij de EK in Glasgow.

"Vorig jaar was het toch een goed WK voor me omdat ik voor het eerst in twee jaar weer topfit was. Het was een rare fout, maar ook wel 'cool'. Maar dit jaar wil ik een normale oefening laten zien."

Zonderland kan voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen op de rekstok worden. In 2013 en 2014 eiste hij het goud voor zich op. In 2009 en 2010 veroverde hij zilver.

De Nederlandse turners komen donderdag op de openingsdag meteen in actie in de kwalificaties.