De Nederlandse korfballers hebben zondag voor de zevende keer de Europese titel veroverd. Duitsland, de surprise van het EK, was in de finale in Heerenveen kansloos tegen Oranje: 21-8.

Celeste Split en Olav van Wijngaarden waren met ieder vier goals de topscorers van de eindstrijd.

Nederland pakte sinds het eerste EK in 1998 altijd goud. Duitsland won nog niet eerder een medaille op het Europees kampioenschap korfbal. De ploeg won in de groepsfase met 20-18 van de Belgen, waardoor ze Nederland pas in de finale trof.

Bij vijf van de zes vorige EK's ging de finale tussen Nederland en België, maar onze zuiderburen stonden bij dit kampioenschap al in de halve finales tegenover Oranje. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer overklaste de eeuwige rivaal zaterdag met 22-9.

De Belgen staan niet eens op het podium, want ze verloren zondag in de troostfinale met 19-20 van Portugal. Het is de tweede bronzen medaille voor de Zuid-Europeanen op een EK.

Duitsland kan Oranje één helft bijbenen

De verrassende Duitsers konden de huizenhoge favoriet in de finale in Heerenveen één helft enigszins bijbenen. Na het eerste kwart stond Oranje met 4-2 voor en bij rust was de voorsprong 8-4.

In het derde kwart was het verzet van Duitsland snel gebroken en liep Nederland uit naar 15-6. In het vierde kwart was er daardoor tijd om met een applauswissel na bijna dertien jaar afscheid te nemen van recordinternational Suzanne Struik.

De 31-jarige speelster van PKC speelde 69 keer in het shirt van Oranje en won drie wereldtitels en nu vier Europese titels.

"Ik ben trots op het team", zei Scholtmeijer in een eerste reactie. "Naast Europees kampioen worden hebben we onszelf ook andere doelen opgelegd. Die hebben met we met ziel en zaligheid nagestreefd. We hebben het publiek beloofd de pannen van het dak te spelen en in de tweede helft is dat gelukt."

"We mogen eerst even van deze EK-titel genieten en dan gaat onze focus op het WK van volgend jaar in Zuid-Afrika."