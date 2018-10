Michel Butter veroverde zondag in Amsterdam voor de tweede keer in zijn carrière de Nederlandse titel op de marathon, hoewel de 32-jarige Noord-Hollander op zo'n 6 kilometer van de finish kramp kreeg in beide hamstrings.

"Ik was even bang dat ik de finish niet zou halen en moest mijn best doen de spieren wat te ontspannen", zei Butter, die de race toch volbracht en in een tijd van 2:17.18 na 2011 voor de tweede keer NK-goud pakte.

"Goud voor mij was doel één. Het tweede doel was zilver voor mijn trainingsmaat Edwin de Vries. En dat is ook gelukt. Ik vond het een mooie wedstrijd op deze manier."

Butter koos bewust voor een wedstrijd zonder gangmakers. De Castricummer wilde puur voor de titel lopen en had geen eindtijd in gedachten.

"Edwin en ik voerden met succes een soort van strijdplan uit. We lieten Ronald Schröer in de eerste helft van de race begaan en zijn het tweede deel op hem gaan jagen. Die tactiek pakte goed uit."

Butter richt zich nu op EK cross en Tokio 2020

Butter neemt na deze marathon geen gas terug, want hij wil in december meedoen aan het EK cross in de Beekse Bergen. Volgend jaar wil hij weer een snelle marathon lopen en hoopt hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"Ik weet nog niet wat de limiet is, maar ik hoop wel dat de Atletiekunie meer dan voorheen rekening houdt met de status van een marathon en de omstandigheden."

"Ik miste in 2012 de Spelen van Londen omdat mijn tijd in Boston niet goed genoeg was. Maar ik eindigde daar in een major met een mondiaal topveld onder zeer zware omstandigheden als zevende en dat had mee moeten wegen."

Parcours marathon Amsterdam zal niet veranderen

De zege in de 43e editie van de marathon van Amsterdam ging naar de Keniaan Lawrence Cherono, die met een tijd van 2:04.06 de snelste marathon op Nederlandse bodem ooit liep.

Met een verandering van het parcours zou er in theorie nog harder gelopen kunnen worden in de hoofdstad, maar directeur Cees Pronk peinst er niet over zijn koers voor de wedstrijd te veranderen.

"Met wat wijzigingen in het parcours kan het vast nog sneller, maar dat heeft meteen consequenties voor de halve marathon en dat doen we niet. Deelname in de breedte vinden we net zo belangrijk als de toplopers", aldus Pronk.

Naast Cherono liepen ook de Ethiopiër Mule Wasihun (2:04.37) en diens landgenoot Solomon Deksisa (2:04.40) zondag onder de 2 uur en 5 minuten. De 2:04.27 van de Keniaan Duncan Kibet, in 2009 gelopen in Rotterdam, stond tot zondag te boek als snelste marathon in Nederland.

"Ik ben er trots op", zei Pronk. "We hopen ieder jaar op ideale omstandigheden en mikken ook altijd op een toptijd. Maar ik wil Rotterdam niet tekortdoen. Het maakt me net zo trots dat we hier twee marathons hebben die internationaal op de kaart staan."