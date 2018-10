Lawrence Cherono heeft zondag de 43e editie van de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. De Keniaan won in een parcoursrecord van 2:04.06 en de Nederlandse titel was voor Michel Butter.

Met 2:04.06 was de dertigjarige Cherono ruim een minuut sneller dan de recordtijd (2:05.09) waarin hij vorig jaar de marathon in de hoofdstad won. Op 5 kilometer voor het einde schudde de Keniaan zijn laatste concurrent af. Hij kwam daarna solo over de streep in het Olympisch Stadion.

Nooit eerder is er zo snel gelopen bij een marathon in Nederland. Het record stond op naam van de Keniaan Duncan Kibet, die in 2009 2:04.27 liep in Rotterdam. De Ethiopiër Mule Wasihun kwam in Amsterdam op een halve minuut van Cherono als tweede over de finish in 2:04.37. Zijn landgenoot Solomon Deksisa werd derde in 2:04.40.

De toptijden waren mogelijk door het ideale weer. Met 12 graden en nagenoeg geen wind kon een parcoursrecord niet uitblijven. De lopers profiteerden vooral van de windstilte op het zware stuk langs de Amstel, waar in andere jaren de wind altijd in het nadeel waaide.

Topfavoriet Bekele stelt teleur

Kenenisa Bekele kon zijn favorietenrol niet waarmaken. De Ethiopiër, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5.000 en 10.000 meter en als topattractie naar Amsterdam gehaald, moest na 30 kilometer lossen uit de kopgroep en stapte in de 41e kilometer, vlak voor de finish in het Olympisch Stadion, uit.

Cherono was de man van de laatste 10 kilometer, toen de toplopers geen gangmaker meer hadden. Onder zijn straffe tempo dunde de kopgroep van aanvankelijk negen man geleidelijk uit en op 7 kilometer van de finish waren er nog twee concurrenten over, Wasihun en Deksisa. Uiteindelijk konden ook zij het tempo van Cherono niet aan.

Bij de vrouwen ging de zege net als vorig jaar naar de Ethiopische Tadelech Bekele. Zij ging in de slotkilometers haar landgenoot Shasho Insermu voorbij en klokte een tijd van 2:23.14. Daarmee kwam ze niet in de buurt van het parcoursrecord, dat op 2:21.09 staat. Insermu kwam als tweede over de finish, voor de Ethiopische Azmera Gebru.

Butter pakt Nederlandse titel

Butter liep voor zijn doen een matige tijd van ruim 2 uur en 17 minuten, maar dat was wel genoeg voor zijn tweede Nederlandse titel. De eerste veroverde hij in 2011 bij zijn debuut op de marathon in Amsterdam. Abdi Nageeye, de kampioen van 2017, ging niet van start.

De 32-jarige Butter duelleerde in de hoofdstad met zijn teamgenoot Edwin de Vries. Pas in de laatste kilometers wist Butter zijn rivaal af te schudden. De Vries pakte wel het zilver.

Butter koos met opzet voor een wedstrijd zonder gangmakers. De Castricummer wilde puur voor de titel lopen en had geen eindtijd in gedachten. Hij finishte ruim boven zijn persoonlijk record van 2:09.58.

Butter neemt na deze marathon geen gas terug, want hij wil in december meedoen aan het EK cross in de Beekse Bergen. Volgend jaar wil hij weer een snelle marathon lopen en hoopt hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel naar de 46-jarige Miranda Boonstra in een tijd van 2:42.07. Patricia Scheurs (2:49.01) en Marije Geurtsen (2:52.38) completeerden het podium.