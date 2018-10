Honkballer Kenley Jansen heeft met de Los Angeles Dodgers net als vorig jaar de World Series bereikt. De Curaçaoënaar won in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de beslissende zevende wedstrijd van de Milwaukee Brewers met 5-1.

De Dodgers beslisten de best-of-seven-serie in de halve finales van de play-offs van de Major League Baseball (MLB) zo in hun voordeel met 4-3.

In de World Series neemt de ploeg van manager Dave Roberts het op tegen de Boston Red Sox, die met 4-1 wonnen van de Houston Astros. Bij de Red Sox speelt de Arubaanse korte stop Xander Bogaerts.

Vorig jaar plaatsten de Dodgers zich ook voor de World Series. Daarin werd toen na zeven wedstrijden verloren van de Astros.

"Het was vanaf het begin een zwaarder seizoen dan vorig jaar", zei Jansen. "Daarom voelt het bereiken van de World Series nu nog beter."

Puig wordt held van avond met homerun

Christian Yelich had het thuispubliek in Milwaukee nog laten juichen met een homerun in de eerste inning. Verrevelder Yasiel Puig had de bal net niet kunnen pakken, maar werd later als slagman de held van de avond.

Met twee man op de honken sloeg hij een homerun in de zesde inning die de stand op 5-1 bracht. Eerder had Cody Bellinger met een homerun met één man op de honken voor de 2-1 gezorgd.

Door de nederlaag van de Brewers kwam er ook een einde aan het seizoen van Jonathan Schoop, die bij de club uit Milwaukee onder contract staat. De 27-jarige Curaçaoënaar kwam in het zevende duel met de Dodgers één keer in actie als pinch hitter, zonder resultaat.

Het eerste duel in de World Series vindt plaats in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) op Fenway Park in Boston.