Mathieu van der Poel heeft zaterdag ook de tweede wedstrijd van de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. De Brabander was in Boom, evenals een week geleden in Gieten, een klasse apart.

Van der Poel had voldoende aan een versnelling in de vierde ronde van de race om de concurrentie op een flinke afstand te rijden.

De Belg Toon Aerts finishte als tweede en diens landgenoot Gianni Vermeersch als derde. Lars van der Haar eindigde als tweede Nederlander op de zesde plaats.

Wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in Boom. De Belg zet alles op de cross om de wereldbeker, zondag in het Zwitserse Bern.

Van der Poel, die wonderlijk snel is hersteld van de enkelblessure die hij vorige week zaterdag opliep bij de Rapencross in Lokeren, komt daar ook aan de start.

'Ik heb niet veel rustmomenten gehad'

De Nederlandse alleskunner - Van der Poel is regerend Nederlands kampioen op de weg en behaalde brons op het WK mountainbike - voerde kort na de start het tempo al op, maar kwam nog niet los.

Dat lukte Van der Poel in de vierde ronde wel. Hij trok stevig door op een heuvel en reed de rest op achterstand, waarna hij de achterblijvers op het overzichtelijke parcours geen kans meer gaf om dichterbij te komen.

"Ik kwam iets vroeger dan voorzien alleen te zitten. Ik wilde niet met een grote groep rondrijden, want in het zand kan altijd iets gebeuren", vertelde Van der Poel na afloop voor de camera van Sporza.

"Het is een lastige omloop hier in Boom en het is moeilijk om het verschil te maken. Ik moest stevig tempo rijden om de kloof te houden. Ik heb dus niet veel rustmomenten gehad."

Worst eindigt als vierde

Bij de vrouwen eindigde Annemarie Worst als vierde. De Gelderlandse moest de zege aan de Belgische Kim Van De Steene laten en ook nog de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Belgische Sanne Cant voor zich dulden.

"Ik kan dit niet geloven. Dit voelt aan alsof ik wereldkampioene geworden ben. Ik wilde ooit eens een grote cross winnen in mijn carrière en vandaag is dat het geval", aldus de 32-jarige Van De Steene.

Worst won in Gieten en blijft daardoor samen met Arzuffi de ranglijst in het algemeen klassement aanvoeren, met beide 27 punten.

De derde wedstrijd van de Superprestige is volgende week zondag in Ruddervoorde.