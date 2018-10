De Nederlandse volleybalsters zijn er zaterdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verloor de strijd om het brons met 3-0 in sets van China: 23-25, 19-25 en 14-25.

Het was desondanks de beste prestatie van Nederland op een WK ooit. Oranje eindigde voorafgaand aan dit mondiale eindtoernooi nooit hoger dan de zesde plaats.

Nederland werd ook al vierde bij de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Rio de Janeiro, toen de ploeg in de troostfinale onderuitging tegen de Verenigde Staten.

Servië kroonde zich later op de dag tot wereldkampioen. De Serviërs waren in een spannende finale met 3-2 in sets te sterk voor Italië: 21-25, 25-14, 23-25, 25-19 en 15-12.

Servië bereikte vrijdag de eindstrijd met een zege op Nederland (3-1), dat vooral geen antwoord had op het aanvalsspel van Tijana Boskovic en Brankica Mihajlovic.

Slordig in de passing

Nederland zat er na de nederlaag tegen Servië flink doorheen en dat was tegen China nog wel een beetje terug te zien, met name in het spel van sterspeelster Lonneke Sloëtjes, die 'slechts' dertien punten scoorde.

Oranje was bij tijd en wijle slordig in de passing en wist de middenaanval van China maar niet af te stoppen, waardoor de ploeg constant achter de feiten aan liep.

Pas aan het einde van de eerste set hervond Nederland het ritme en werd mede dankzij de sterke invalbeurt van Celeste Plak tot twee keer toe een achterstand van drie punten goedgemaakt (18-15 en 22-19).

China drukte vervolgens toch het gaspedaal weer wat steviger in en mocht zich gelukkig prijzen met de uitstekend serverende Yingying Li, die alsnog de eerste set voor de Chinezen binnensleepte: 25-22.

Zelfde spelbeeld in tweede set

In de tweede set was het spelbeeld hetzelfde en was het opvallend dat Nederland met name in de langere rally's steeds aan het kortste eind trok.

Dat zorgde ervoor dat China al snel naar een ruime voorsprong kon uitlopen en dat het Nederland ondanks de verschillende time-outs van Morrison maar niet lukte om enigszins in de buurt te komen: 25-19.

Het verlies van de tweede set was een dusdanige klap voor Nederland dat Oranje er in de derde set al helemaal niet meer aan te pas kwam.

China won ook deze set overtuigend met 25-14 en zegevierde zo voor de tweede keer tijdens dit WK. In de afsluitende groepswedstrijd in de Final Six werd het al 3-1 tegen Nederland.