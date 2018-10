UFC-baas Dana White snapt niets van alle opwinding in de media over een mogelijk boksgevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Floyd Mayweather. Volgens de Amerikaan is er momenteel namelijk geen sprake van een confrontatie.

Nurmagomedov verdedigde zijn kampioensgordel in de UFC begin deze maand overtuigend door af te rekenen met Conor McGregor en daagde bokskampioen Mayweather een aantal dagen later uit voor een duel in de boksring. Mayweather reageerde woensdag positief op dat voorstel.

"Schenk er geen aandacht aan. Ten eerste heeft het team van Mayweather ons namelijk helemaal niet benaderd", tempert UFC-voorzitter White de verwachtingen over een gevecht tussen de Rus en de Amerikaan.

"Daarnaast staat Khabib onder contract bij de UFC. Mayweather is er heel goed in om de aandacht op ieder moment naar zich toe te trekken", zegt hij tegen ESPN.

Zowel Nurmagomedov als Mayweather is ongeslagen. De dertigjarige Nurmagomedov won al zijn 27 MMA-gevechten. De elf jaar oudere Mayweather stapte in zijn vijftig bokswedstrijden telkens als winnaar uit de ring.

'We moeten doen wat goed en eerlijk is'

De verwachting is dat grootheid McGregor de kans krijgt op een rematch tegen Nurmagomedov, maar ook daar is volgens White nog geen duidelijkheid over. Hij zegt er nog niet eens over te hebben nagedacht.

"Al weet ik dat McGregor uiteraard een herkansing wil", aldus de 49-jarige Amerikaan. "We moeten doen wat goed en eerlijk is en zullen wel zien hoe het loopt. Er zijn in ieder geval nog geen plannen."

White denkt dat Tony Ferguson misschien nog wel een grotere kans maakt om de volgende opponent van Nurmagomedov te zijn. De 34-jarige vechter uit Michigan zou deze maand als interim-kampioen eigenlijk tegenover de Rus staan, maar moest zijn plek wegens een blessure afstaan aan McGregor.

"Tony had de kampioensgordel, maar kreeg last van zijn knie. Hij verloor zijn gordel niet in een gevecht. Conor ook niet, maar die kreeg de mogelijkheid om tegen Nurmagomedov te strijden. Ik denk dat Tony de volgende kans verdient", aldus White.

Mayweather stond eerder tegenover McGregor

Nurmagomedov zou niet de eerste MMA-vechter zijn die de boksring instapt tegen Mayweather, want de ervaren Amerikaan stond al eens tegenover McGregor. Hij versloeg de Ier in augustus vorig jaar met een technische knock-out en hield daar ruim 240 miljoen euro aan over.

Zijn partij tegen McGregor betekende voor de ongenaakbare Mayweather een terugkeer in de ring. Nog dit jaar maakt hij waarschijnlijk ook zijn opwachting tegen Manny Pacquiao.

De 39-jarige Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In 2015 stonden hij en Mayweather al eens tegenover elkaar in het door de Amerikaan gewonnen 'gevecht van de eeuw'.