Bondscoach Jamie Morrison van de Nederlandse volleybalsters baalde vrijdag stevig van de nederlaag tegen Servië in de halve finale van het WK (1-3), maar de Amerikaan kon zijn ploeg niks verwijten.

"Deze nederlaag doet veel pijn, maar ik ben trots op de ploeg. Dit was onze beste wedstrijd op het WK", zei Morrison na het duel in het Japanse Yokohama tegen Ziggo Sport. "En wat hebben we gevochten. Steeds weer kwamen we terug. Jammer dat het niet genoeg was."

Oranje knokte tegen Servië voor wat het waard was, maar het bleek niet genoeg: 22-25, 28-26, 19-25 en 23-25. De ploeg van Morrison had niet voldoende antwoord op de harde klappen van de Servische sterspeler Tijana Boskovic (29 punten) en Brankica Mihajlovic (23 punten).

"De teleurstelling is natuurlijk heel groot", aldus spelverdeler Laura Dijkema. "We hadden deze kans om de WK-finale te bereiken zelf gecreëerd en wilden heel graag. Dat maakt het des te zuurder dat het niet gelukt is. We hebben gevochten voor wat we waard waren, maar in sommige fases zijn we nog niet constant genoeg."

Aanvoerder Maret Balkestein-Grothues vond dat Oranje kansen had op de zege. "Maar vooral in de vierde set hebben we het niet goed gedaan en dat wordt door een team als Servië afgestraft."

Volleybalsters moeten knop snel omzetten

De volleybalsters moeten de knop snel omzetten, want ze spelen zaterdag vanaf 10.20 uur Nederlandse tijd in de strijd om het brons tegen China. Italië mag het tegen Servië opnemen in de finale.

"Je speelt niet iedere dag om een bronzen medaille op een WK", stelde Dijkema. "We zullen ons dus snel weer moeten opladen."

Balkestein-Grothues: "We mogen nu niet langer dan een paar uur treuren. Natuurlijk doet dit pijn en is dit enorm balen. Maar we kunnen zaterdag nog steeds een medaille winnen en ons doel bereiken."