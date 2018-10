Honkballer Xander Bogaerts heeft met de Boston Red Sox de World Series bereikt. De Arubaan, uitkomend voor het Nederlands team, won in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met zijn ploeg de uitwedstrijd bij de Houston Astros (4-1).

De Red Sox beslisten de best-of-seven-serie in de halve finale van de play-offs van de Major League Baseball (MLB) zo in hun voordeel met 4-1.

De Astros veroverden vorig seizoen de titel. Boston staat voor de veertiende keer in totaal en de eerste keer sinds 2013 in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. De Red Sox wonnen vijf jaar geleden, met Bogaerts in de gelederen, met 4-2 van de St. Louis Cardinals.

De ploeg uit Boston won de World Series acht keer: in 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 en 2013. Alleen de New York Yankees (27), de Cardinals (11) en de Oakland Athletics (9) hebben meer titels op hun erelijst staan.

De Red Sox wonnen in het reguliere seizoen 108 van hun 162 wedstrijden, een clubrecord en goed voor de meeste zeges in de MLB. Alex Cora, die vorig seizoen nog de eerste assistent was bij de Astros en bezig is aan zijn eerste jaar als hoofdcoach, is de eerste manager uit Puerto Rico die de World Series bereikt.

Derde honkman Devers slaat beslissende homerun

Rafael Devers was donderdag de grote man bij Boston Red Sox. De derde honkman sloeg in de zesde inning drie punten binnen met een homerun. Bogaerts bleef zonder honkslagen in zijn vier slagbeurten.

Startend werper David Price, die twee jaar geleden een zevenjarig contract ter waarde van 217 miljoen dollar (189 miljoen euro) tekende in Boston, kreeg in zes innings maar drie honkslagen en geen enkel punt tegen, waardoor hij in zijn twaalfde play-offduel eindelijk voor het eerst de zege op zijn naam kreeg.

"Dit is fantastisch. Ik hoef nu eindelijk geen vragen meer te beantwoorden over mijn eerste zege in de play-offs", aldus Price. "Man, dit voelt goed."

Jackie Bradley jr. werd na de wedstrijd uitgeroepen tot de meest waardevolle speler (MVP) van de serie tegen de Astros. De midvelder van de Red Sox sloeg in wedstrijd drie én wedstrijd vier een cruciale homerun.

"We wisten vanaf dag één dat we een speciale selectie hebben dit seizoen", zei Bradley. "We hoefden alleen maar gezond te blijven en onze taken uit te voeren."

Dodgers hebben nog één zege nodig voor World Series

Bogaerts, de korte stop van Red Sox, stuit in de eindstrijd mogelijk op een ploeggenoot van het Nederlands team. Kenley Jansen, geboren in Curaçao, heeft met de Los Angeles Dodgers nog één zege nodig voor een plaats in de World Series.

De Dodgers leiden in de finale van de National League tegen de Milwaukee Brewers met 3-2. De ploegen treffen elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag voor duel zes.