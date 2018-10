LeBron James heeft zijn debuut voor de LA Lakers niet kunnen opluisteren met een overwinning. De formatie uit Los Angeles verloor in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met 128-119 van de Portland Trail Blazers.

De 33-jarige James was goed voor 26 punten, twaalf rebounds en zes assists, maar de beste basketballer ter wereld kon de Lakers niet aan een overwinning helpen in het Moda Center in Portland.

Drievoudig NBA-kampioen James maakte deze zomer bekend de Cleveland Cavaliers voor de Lakers te verruilen. Hij werkte al meerdere oefenduels af met zijn nieuwe ploeg, maar speelde tegen de Portland Trail Blazers zijn eerste officiële wedstrijd.

Door de nederlaag beginnnen de LA Lakers het seizoen op de elfde plek in de Western Conference. De Phoenix Suns gaan op dit moment aan de leiding dankzij een overtuigende overwinning op de Dallas Mavericks.

Titelverdediger Golden State Warriors kwam in de nacht van maandag op dinsdag al in actie. De regerend kampioen was met 108-100 te sterk voor Oklahoma City Thunder.