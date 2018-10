LeBron James heeft zijn debuut voor de LA Lakers niet kunnen opluisteren met een overwinning. De formatie uit Los Angeles verloor in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met 128-119 van de Portland Trail Blazers.

De 33-jarige James was goed voor 26 punten, twaalf rebounds en zes assists, maar de beste basketballer ter wereld kon de Lakers niet aan een overwinning helpen in het Moda Center in Portland.

Drievoudig NBA-kampioen James verruilde de Cleveland Cavaliers deze zomer voor de Lakers. Hij werkte al meerdere oefenduels af met zijn nieuwe ploeg, maar speelde tegen de Trail Blazers zijn eerste officiële wedstrijd.

De Lakers bleven tot acht minuten voor tijd in het spoor van de thuisploeg (101-100), maar daarna liepen de Blazers aan de hand van sterspelers Damian Lillard (28 punten) en CJ McCollum (21 punten) weg van de ploeg uit LA.

James benadrukte na de wedstrijd dat het logisch is dat de Lakers eerst nog flink aan elkaar moeten wennen. "Het is geen kant-en-klaarmaaltijd, zo snel gaat het niet", zei de forward. "Het kost tijd om de chemie te ontwikkelen waarbij je elkaar met je ogen dicht kan vinden."

James voldoet aan de hype in beginfase

De Amerikaanse sportwereld keek al lange tijd uit naar het debuut van James in het beroemde shirt van de Lakers, de club die al zestien keer kampioen werd in de NBA maar dit decennium vooral veel magere jaren kent.

De viervoudig meest waardevolle speler (MVP) van de NBA stelde niet teleur in het eerste kwart van het duel met de Trail Blazers, want hij maakte zijn eerste punten met een spetterende dunk. Amper twintig seconden later dunkte hij voor de tweede keer voor zijn nieuwe ploeg.

De Lakers leidden mede door James in de openingsfase, maar maakten daarna niet genoeg van hun driepunters (7 uit 30) om het seizoen te beginnen met een overwinning.