Joost Luiten heeft donderdag nog niet kunnen meedoen in de top bij zijn terugkeer op de Europese Tour. De golfer bezet voorlopig de gedeelde 83e plaats na de eerste dag van de Andalucia Valderrama Masters.

Luiten, die terug is na maanden blessureleed, noteerde in Zuid-Spanje vier bogeys en zette daar twee birdies tegenover. Hij kwam daarmee uit op een score van 73, twee boven par. Vorig jaar werd Luiten nog knap tweede op het toernooi.

De Engelsman Ashley Chesters gaat met 66 slagen vooralsnog solo aan de leiding op de Andalucia Valderrama Masters. Hij kwam tot zes birdies en een bogey. Op de verregende eerste dag kwamen nog niet alle golfers in actie, waardoor de eerste ronde vrijdag verder gaat.

Sinds maart van dit jaar had Luiten last van zijn linkerpols. Hij kwam eind mei voor het laatst in actie en moest diverse toernooien laten schieten. De Nederlander ontbrak onder meer vorige maand op het KLM Open in eigen land.

'Alsof ik nooit was weggeweest'

Luiten houdt ondanks zijn 83e plek een goed gevoel over aan zijn eerste dag in Andalusië. "Ik moet zeggen dat het in het begin toch weer even wennen was. Maar dat duurde gelukkig maar heel kort, al snel voelde het alsof ik nooit was weggeweest", schrijft hij op zijn eigen site.

"Voor mijn gevoel had er net een slag beter ingezeten vandaag, maar in mijn eerste rondje na zo'n lange tijd +2 maken op een van de moeilijkste banen van Europa is niet slecht. Het belangrijkste is dat ik terug ben op de Tour en weer lekker kan spelen. Dat heb ik ontzettend gemist."

Luiten zal vrijdag pas later op de dag op de baan verschijnen voor zijn tweede ronde, omdat veel spelers eerst hun openingsronde moeten afmaken. Er is de komende dagen meer slecht weer voorspeld in het zuiden van Spanje.