De Nederlandse volleybalsters zijn in aanloop naar de halve finale van het WK op hun hoede voor sterspeler Tijana Boskovic van tegenstander Servië, maar Oranje heeft een goed plan om de uitblinker vrijdag zoveel mogelijk aan banden te leggen.

"Ze is simpelweg niet te stoppen, dus je moet haar zien te ontregelen. Ze is een topspeelster", zegt bondscoach Jamie Morrison een dag voor de belangrijke wedstrijd tegen de NOS.

"We moeten het blok zetten en goed verdedigen. Het draait allemaal om spelinzicht en positie. Het zal even aftasten zijn in het begin, maar hopelijk komen we snel in de wedstrijd en werkt ons blok goed."

Middenaanvaller Yvon Beliën is een van de spelers die de aanvallen van de pas 21-jarige Boskovic met het blok onschadelijk zal moeten maken. De drie jaar oudere Brabantse, die tot dusver een sterk WK kent, heeft daar alle vertrouwen in.

"Een blok is het eerste wapen dat je in kunt zetten. Boskovic zal punten gaan maken, dus een manier om haar te stoppen is om heel veel druk op haar te zetten."

'Boskovic is geen godin'

Ook de rest van de Nederlandse ploeg weet zeker dat Boskovic, die bekend staat om haar harde slagen, bespeeld kan worden. "We kijken goed naar videobeelden. Ze is een linkshandige speelster, dus daar ga je net iets anders tegenover staan", aldus libero Myrthe Schoot.

Kirsten Knip: "Ze heeft heel veel kracht, dus we moeten zorgen dat we verder naar achter verdedigen en zorgen dat we de bal aan onze kant houden, zodat wij weer kunnen opbouwen. Ik heb zoiets van: laat maar komen. Ze is geen godin, dus we kunnen daar volle bak tegen spelen."

Oranje kan vertrouwen putten uit het vorige duel met Servië, want eerder dit WK werd het Balkanland met 3-0 opzijgezet. Nederland plaatste zich daarmee voor de derde ronde, al speelde Servië toen zonder Boskovic. In Rotterdam won Oranje afgelopen zomer in het kader van de Nations League ook van Servië (3-2), toen wel met Boskovic die 37 punten maakte.

Morrison vertrouwt op sterke service

Op het WK staat Nederland inmiddels bekend als de ploeg met een sterke service. Bondscoach Morrison weet zeker dat het ook tegen Servië, de nummer drie van de wereld, weer een wapen zal zijn.

"Een goede service verkleint de kans op een rally met 75 procent. Dat hebben we eerder dit toernooi al gezien. Als je goed serveert, maak je je tegenstander vleugellam", aldus de 37-jarige Amerikaan, die met Oranje de achtste plek op de mondiale ranking bezet.

"Ik hoor andere coaches vaak praten over onze services. Bij het ontvangen van de service speelt het mentale aspect een grote rol. Als we die mentale strijd al op voorhand hebben gewonnen, dan is dat alleen maar mooi."

Nederland jaagt in Japan op de eerste WK-medaille ooit. De ploeg is al bezig aan het beste mondiale eindtoernooi ooit. De wedstrijd tegen Servië begint vrijdagochtend om 6.40 uur Nederlandse tijd.