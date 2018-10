De marathon van Amsterdam is tot en met 2022 toneel van het Nederlands kampioenschap op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. De organisatie heeft het contract met de Atletiekunie met vier jaar verlengd, zei wedstrijddirecteur Cees Pronk donderdag.

"Ik ben voorstander van een consistente aanpak, dus niet ieder jaar een NK op een andere plek", aldus Pronk. "Dat is ook goed voor de atleten, want die kunnen hun voorbereiding afstemmen op een vaste wedstrijd."

De 43e editie is komende zondag en de organisatie heeft met Kenenisa Bekele een absolute wereldtopper als uithangbord. De 36-jarige Ethiopiër heeft tal van olympische- en wereldtitels op zijn naam en is nog altijd houder van de wereldrecords op 5.000 en 10.000 meter.

Zijn beste tijd op de marathon is 2.03.03, in 2016 gelopen in Berlijn. "We kunnen niet anders dan trots zijn dat hij voor onze marathon heeft gekozen", aldus Pronk.

Bij de vrouwen maakt de Ethiopische Meseret Defar haar marathondebuut op 35-jarige leeftijd. Zij is tweevoudig olympisch kampioene op de 5.000 meter.

De marathon van Amsterdam maakt nog steeds groei door. Er zijn 45.000 inschrijvingen voor de diverse afstanden, waarvan vijftienduizend voor de hele afstand. Bijna de helft van de deelnemers komt uit het buitenland. "Het buitenlandse contingent blijft maar groeien. We hebben 21.000 inschrijvingen uit 121 verschillende landen", aldus Pronk.

Michel Butter favoriet bij NK

Michel Butter is zondag met zijn persoonlijk record van 2.09,58 de favoriet bij het NK, ook omdat twee van zijn concurrenten zich hebben afgemeld.

Koen Raymaekers, de Nederlands kampioen van 2010 en 2011, trok zich woensdag terug vanwege fysieke klachten. "Wel met het vliegtuig naar A'dam, maar helaas heb ik me af moeten melden voor de marathon", schreef de 38-jarige Nederlander, die al jaren in Kenia woont en traint, op Twitter.

"Wanneer het nog niet lekker draait, ga je soms forceren en dan krijg je last van pijntjes. Helaas heb ik een pijntje opgelopen dat niet op tijd hersteld is om zondag fit aan de start te staan."

Abdi Nageeye meldde zich enkele weken geleden vanwege een knieblessure al af voor de race door de hoofdstad. De 29-jarige atleet, geboren in Somalië, nam vorig jaar in Amsterdam het Nederlands record over van Kamiel Maase. Hij legde de marathon af in 2.08.16 en veroverde daarmee tevens voor de tweede keer de Nederlandse titel.

Butter hoeft geen tempomakers in Amsterdam

De 32-jarige Butter wil onbevangen lopen in Amsterdam. "Ik wil een lekkere race lopen, zonder de druk van een tijd. Ik hoef ook geen tempomakers", zei hij bij de presentatie van het deelnemersveld. "Het lijkt me leuker om te strijden voor de Nederlandse titel."

Butter staat voor de vierde keer aan de start van de 42,195 kilometer door de hoofdstad. "Ik woon in Castricum, dat is 25 minuutjes rijden. Het is een mooie thuiswedstrijd, waar ik emotionele momenten heb meegemaakt. In 2012 liep ik er mijn persoonlijk record en in 2015 miste ik op acht seconden de olympische limiet voor Rio."

Butter miste dit jaar de EK in Berlijn door een blessure. Hij is goed hersteld, maar ontbeert de topvorm om in Amsterdam voor een scherpe tijd te gaan.

"Vandaar ook de wens om nu te lopen zonder specifieke eindtijd in mijn hoofd en zonder 'hazen'. De druk om een toptijd te realiseren of een hoge klassering te behalen komt volgend jaar wel weer. Dan begint de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio."