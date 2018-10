Voormalig openwaterzwemmer Maarten van der Weijden en oud-schaatser Ralf van der Rijst treden toe tot de vakjury die bepaalt welke Nederlandse sporters in aanmerking komen voor de prijzen op het jaarlijkse Sportgala in december.

Van der Weijden en Van der Rijst nemen de plaatsen in van respectievelijk Pieter van den Hoogenband en de onlangs bij sportkoepel NOC*NSF vertrokken Charles van Commenée. Van den Hoogenband mag niet langer deel uitmaken van de jury omdat zijn termijn erop zit.

De 37-jarige Van der Weijden werd in 2008 verkozen tot sportman van het jaar. Hij won dat jaar goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen bij de Olympische Spelen van Peking. Van der Rijst werkt tegenwoordig als prestatiemanager bij NOC*NSF.

Voormalig volleyballer Bas van de Goor is de voorzitter van de vakjury. De andere leden zijn Guus Hiddink en Marc Lammers (vanuit de coaches), Marianne Timmer (vanuit de groep met oud-winnaars op het Sportgala), Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers), Marije Smits (vanuit de paralympiërs) en Ewoud van Winsen (vanuit de NOS).

Winnaars Sportgala 2017 Coach van het jaar: Jac Orie

Paralympisch sporter van het jaar: Jetze Plat

Talent van het jaar: Harrie Lavreysen

Sportvrouw van het jaar: Dafne Schippers

Sportman van het jaar: Tom Dumoulin

Sportploeg van het jaar: Nederlandse voetbalsters

Sportgala dit jaar in AFAS Live

De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties voor alle categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympiër van het jaar. Er zullen slechts drie genomineerden per categorie zijn.

Voorheen was het zo dat sporters die een gouden medaille wonnen bij de Olympische of Paralympische Spelen automatisch op de lijst werden gezet. Dat is nu, vanwege de vele behaalde gouden plakken, niet meer zo.

"Om het de kiezers niet al te ingewikkeld te maken, is het uitgangspunt voor het aantal te nomineren sporters per categorie, ook in de olympische jaren, vorig jaar al gesteld op drie, in plaats van op een ongelimiteerd aantal", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF.

De nominaties zullen begin december bekend worden gemaakt. De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor het Sportgala plaats. De stemmen van de vakjury en de stemmen van de sporters en coaches die op het Sportgala aanwezig zijn, tellen beide voor 50 procent mee.

Het Sportgala vindt dit jaar op woensdagavond 19 december plaats. Het evenement zal voor het eerst in AFAS Live in Amsterdam worden gehouden. De afgelopen jaren was het gala altijd in de Amsterdamse RAI.