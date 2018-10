Honkballer Xander Bogaerts is met de Boston Red Sox nog één zege verwijderd van de World Series, de finale van het seizoen in de Major League Baseball (MLB). De Red Sox wonnen het vierde duel woensdag (lokale tijd) mede door een hinderende fan met 6-8 van de Houston Astros.

De stand in de best-of-sevenserie is nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Boston. De vijfde wedstrijd is donderdag (lokale tijd), wederom in Houston. De Astros, die de titel vorig jaar wonnen, moeten drie wedstrijden op rij winnen om zich nog te plaatsen voor de World Series.

De Red Sox profiteerden in wedstrijd vier van een controversieel moment in de eerste inning. Astros-ster José Altuve sloeg een bal diep het rechtsveld in. Boston-rechtsvelder Mookie Betts deed een ultieme poging om de bal te vangen, reikte daarbij over de muur, maar werd gehinderd door een aantal fans van de thuisploeg.

Altuve dacht even dat hij een homerun geslagen had en de stand zo weer gelijk had getrokken (van 0-2 naar 2-2), maar de scheidsrechters bepaalden dat de aangewezen slagman uit was op basis van de 'fan interference-regel', een beslissing die bevestigd werd nadat videoscheidsrechters naar de beelden hadden gekeken.

"Ik was er vrij zeker van dat de bal in mijn handschoen zou komen", zei Betts na de wedstrijd. "Maar toen ik sprong en over de muur reikte, voelde het alsof mijn handschoen uit de weg werd geduwd."

Astros-manager A.J. Hinch zette zijn vraagtekens bij het besluit van de arbiters. "Betts is een geweldige atleet, maar ik weet niet zeker of hij die bal wel zou hebben gevangen. Het gaat ver om aan te nemen dat het een uit zou zijn geworden."

Bogaerts slaat twee punten binnen

Bogaerts, de korte stop van de Red Sox, sloeg na het incident met Altuve twee punten binnen door een honkslag in de derde en een honkslag in de vijfde inning.

Midvelder Jackie Bradley jr. zette de ploeg uit Boston in de zesde inning definitief op voorsprong door een homerun, die twee punten waard was.

In de National League kwamen de Los Angeles Dodgers woensdag op een 3-2-voorsprong in de best-of-sevenserie door een 5-2-zege op de Milwaukee Brewers.

Nederlands international Kenley Jansen stelde de overwinning veilig in de negende inning. Bij de Brewers deed Jonathan Schoop niet mee.