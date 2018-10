Steve Penny, de voormalige baas van de Amerikaanse turnbond, is donderdag in de Verenigde Staten gearresteerd voor het saboteren van het onderzoek naar de grote misbruikzaak rond Larry Nassar.

De 54-jarige Penny wordt verdacht van het laten verdwijnen van bewijsmateriaal tegen de voormalige teamarts Nassar, die onlangs tot een gevangenisstraf van 175 jaar werd veroordeeld voor seksueel misbruik van ruim 150 minderjarige meisjes.

Penny zou opdracht hebben gegeven om belangrijke documenten te vernietigen of weg te halen van de Karolyi Ranch in Walker County Texas, het officiële trainingscentrum van de turnsters.

Volgens de Amerikaanse instanties was dat materiaal cruciaal in het onderzoek naar Nassar en mogelijk andere wanpraktijken die hebben plaatsgevonden op de Karolyi Ranch.

Nog altijd is niet bekend waar de documenten zijn gebleven. Penny riskeert een celstraf van twee tot tien jaar en een boete van 10.000 dollar, circa 8.700 euro.

Larry Nassar

Onrust in top Amerikaanse turnbond

De grote misbruikzaak bij de turnbond kwam begin 2017 aan het licht toen meerdere turnsters in de openbaarheid traden. Penny, die in 2005 begon als baas van de turnbond, besloot enkele maanden later op te stappen. Nassar was in 2015 al ontslagen.

Kerry Perry werd aangesteld als opvolger van de vertrokken Penny, maar zij hield het maar zeven maanden vol. Vrijdag werd Mary Bono benoemd tot interim-baas van de turnbond en zij diende vier dagen later al haar ontslag in nadat er een maand oude tweet was opgedoken.

Daarin was te zien dat Bono het Nike-logo op een van haar schoenen uitwiste. Het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden leek daarmee kritiek te uiten op het besluit van Nike om American footballer Colin Kaepernick een van de gezichten van een nieuwe reclamecampagne te maken.