Floyd Mayweather gaat in op de uitdaging van Khabib Nurmagomedov om het binnen afzienbare tijd tegen elkaar op te nemen in de boksring.

"We gaan vechten. Ik ben mijn eigen baas. Als het aan mij ligt, gebeurt het. Ik kan alleen niet vertellen wat er in het kamp van Khabib gebeurt", zegt Mayweather maandag in gesprek met TMZ.

Nurmagomedov klopte twee weken geleden in een veelbesproken MMA-gevecht Conor McGregor. Hij voorzag het een aantal dagen na die zege op Mayweather, die elf jaar ouder is dan hij (41 om 30).

"Kom op, Floyd. Het is nu tijd dat wij gaan vechten: 27-0 tegen 50-0", doelde de Rus op de ongeslagen reeks van hemzelf en Mayweather in respectievelijk het kooivechten en het boksen.

"Wij zijn twee kerels die nooit verliezen, maar in de jungle kan er maar één koning zijn. Uiteraard ben ik dat, aangezien jij McGregor niet tegen het canvas kreeg en mij dat met gemak lukte."

'Ik ben het A-merk'

Mayweather versloeg McGregor in augustus 2017 met een technische knock-out in een boksduel dat ruim 500 miljoen euro aan inkomsten genereerde. De Amerikaan hield er 240 miljoen euro aan over.

"Als ik tegenover Khabib sta, krijg ik uiteraard weer een bedrag met negen nullen. Alleen dan nog meer. Misschien wel 100 miljoen dollar meer. Laat ik zeggen gegarandeerd tussen de 110 en 200 miljoen dollar meer", aldus Mayweather.

"Ik ben Floyd Mayweather. Ik ben het A-merk. Ik ken geen enkele andere vechter die dezelfde statistieken kan overleggen en ik ken niemand die net zoveel geld heeft verdiend als ik."

De partij tussen Nurmagomedov en McGregor werd overschaduwd door een massale knokpartij tussen beide kampen na afloop, waardoor zowel Nurmagomedov als McGregor in ieder geval een maand is geschorst.

"We weten allemaal dat Las Vegas de vechthoofdstad is, maar na de wedstrijd moet je je gedragen als een professional. Niet alleen in de ring, maar ook daarbuiten", aldus Mayweather.