De Golden State Warriors zijn goed aan het NBA-seizoen begonnen. De regerend kampioen was in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) in de Oracle Arena met enige moeite te sterk voor Oklahoma City Thunder: 108-100.

De Warriors begonnen overtuigend aan de wedstrijd voor eigen publiek door het eerste kwart met acht punten verschil te winnen. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en hielden de marge klein, maar in het laatste kwart stelde de thuisploeg alsnog de zege veilig.

Stephen Curry was de grote man bij de Warriors met 32 punten, negen assists en acht rebounds. Kevin Durant noteerde 27 punten, zes assists en acht rebounds.

Voor de wedstrijd werd uitgebreid stilgestaan bij Paul Allen, die dinsdag op 65-jarige leeftijd overleed. De medeoprichter van Microsoft was eigenaar van de Portland Trail Blazers, die eveneens uitkomen in de NBA.

Spelers en coaches krijgen kampioensring

De spelers en coaches van de Warriors hadden voor de minuut stilte al traditiegetrouw hun kampioensring in handen gekregen. De ploeg van coach Steve Kerr veroverde vorig jaar de NBA-titel door de Cleveland Cavaliers te verslaan.

In de Eastern Conference begonnen de Boston Celtics woensdag goed aan het seizoen. De zeventienvoudig NBA-kampioen was in eigen huis te sterk voor de Philadelphia 76ers: 105-87.

Later deze week staan nog meer wedstrijden op het programma in de NBA. LeBron James maakt in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) zijn debuut voor de Los Angeles Lakers tegen de Portland Trail Blazers.