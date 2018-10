Mary Bono, die vrijdag werd aangesteld als de interim-baas van de Amerikaanse turnbond, is dinsdag alweer vertrokken bij USA Gymnastics. Het voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden diende haar ontslag in vanwege de kritiek die de afgelopen dagen op haar neerdaalde.

"Mijn ontslag is het gevolg van persoonlijke aanvallen die, als ik me niet zou verdedigen, ervoor zouden zorgen dat mijn leiderschap van USA Gymnastics een last zou worden voor de bond", schrijft de 56-jarige Bono in een verklaring.

Vrijwel direct nadat de Amerikaanse vrijdag werd aangesteld als tijdelijke opvolger van Kerry Perry, dook een maand oude tweet van haar op. Daarin was te zien dat ze het Nike-logo op een van haar schoenen uitwiste.

Bono leek daarmee kritiek te uiten op het besluit van Nike om Colin Kaepernick een van de gezichten van een nieuwe reclamecampagne te maken. De American footballer is omstreden, omdat hij de eerste NFL-speler was die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voor wedstrijden.

Viervoudig olympisch turnkampioene Simone Biles, die gesponsord wordt door Nike, maakte via Twitter duidelijk dat ze niet blij was met de tweet van Bono. "Het is niet alsof we een slimmere baas van USA Gymnastics nodig hadden", schreef ze cynisch.

Ook olympisch kampioen Raisman had kritiek op Bono

Bono bood zondag haar excuses aan voor de tweet over Nike, maar een dag later kreeg de nieuwe baas om een andere reden kritiek van Aly Raisman.

De drievoudig olympisch kampioen wees er via Twitter op dat Bono in het verleden werkte voor het advocatenkantoor Faegre Baker Daniels, dat de zaken behartigde van de turnbond in de periode dat de meldingen over seksueel misbruik door Larry Nassar binnenkwamen, maar niet serieus werden genomen.

De voormalig teamarts van de Amerikaanse turnselectie werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar voor seksueel misbruik van ruim 150 (minderjarige) meisjes, onder wie Raisman en Biles.

"Mijn teamgenoten en ik hebben in 2015 bij de Amerikaanse bond melding gedaan van het misbruik door Nassar. We weten dat advocaten van de firma waar Bono werkte op de hoogte zijn gebracht, maar toch heeft Nassar nog dertien maanden lang kinderen kunnen misbruiken. Waarom stelt de bond iemand aan die voor een kantoor heeft gewerkt dat heeft geholpen het misbruik te verzwijgen", vroeg de 24-jarige Raisman zich af op Twitter.

"Dit is geen nieuwe turnbond, want dezelfde corrupte beslissingen worden genomen. De slachtoffers van toen en hun families, maar vooral ook de huidige turnsters, verdienen beter."

Het rommelt al jaren bij USA Gymnastics

Bono trekt dinsdag dus haar conclusies en stapt op. In haar ontslagbrief zegt ze dat ze "trots" is op haar werk bij Faegre Baker Daniels. Wat betreft haar tweet over Nike schrijft ze: "Ik heb net als Colin Kaepernick gebruikgemaakt van mijn recht op vrijheid van meningsuiting."

Het vertrek van Bono past in de roerige tijden bij USA Gymnastics, waar het vooral door de zaak-Nassar al langer stevig rommelt.

Steve Penny vertrok in maart van 2017 als baas van de organisatie vanwege de vele rechtszaken die waren aangespannen. Zijn opvolger Perry hield het maar negen maanden vol.