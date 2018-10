De Nederlandse volleybalsters speelden dinsdag tegen China (1-3-nederlaag) niet hun beste wedstrijd van dit WK. Oranje, dat al zeker was van een plek in de halve finales, was mentaal nog niet helemaal hersteld van de kraker tegen de VS van maandag (3-2-zege).

"Ik denk dat we vandaag iets minder alert waren dan tegen de VS", aldus middenaanvaller Yvon Beliën tegen de NOS. "In de eerste set ging het nog wel, maar daarna voelde het minder. We speelden vandaag gewoon niet zo goed."

De volleybalsters kwamen maandag in hun eerste wedstrijd in de Final Six tegen Amerika terug van een 0-2-achterstand in sets. Door die knappe zege kwalificeerde Oranje zich voor het eerst in de geschiedenis voor de laatste vier van een WK.

Tegen China stond dinsdag alleen nog de groepswinst en daarmee de tegenstander in de halve finales op het spel. Na winst in de eerste set (25-23) moest Nederland de laatste drie sets met duidelijk cijfers aan de olympisch kampioen laten (13-25, 18-25 en 17-25).

"We waren mentaal wat vermoeid en maakten de beslissingen in het veld niet zo snel als had gemoeten", concludeerde bondscoach Jamie Morrison bij de NOS. "Tegen een geweldig team als China kun je de punten niet weggeven."

'Om van China te winnen moet echt alles perfect zijn'

Lonneke Slöetjes, die met 26 punten wederom de topscorer was bij Oranje, sloot zich aan bij de woorden van haar coach. "Als wij van een team als China willen winnen, moet echt alles perfect zijn. En dat was het vandaag niet."

"Natuurlijk wilden we de eerste plek in de groep veroveren, maar we wisten ook dat de halve finale sowieso heel erg lastig zou worden. Laat ik het zo zeggen: er stond vandaag wat minder op het spel dan gisteren."

Slöetjes baalde vanzelfsprekend wel van de tweede nederlaag van haar ploeg op dit WK. "Maar we moeten dit snel vergeten en verdergaan."

'We gaan vechten in halve finale tegen Servië'

Servië, dat dinsdag in andere poule met 3-1 won van Italië, is vrijdag de tegenstander van Nederland in de halve finale. De twee landen troffen elkaar bij het WK in Japan al in de tweede groepsfase (3-0-zege voor Oranje), maar toen speelden de Serven niet met hun beste ploeg. Onder anderen sterspeler Tijana Boskovic kreeg rust.

"Met Boskovic zijn ze een heel ander team", aldus Slöetjes. "Maar zij is ook maar een mens. We gaan analyseren hoe we haar en de rest van het team kunnen stoppen en we gaan gewoon vechten vrijdag."

Morrison: "Boskovic is de beste volleybalster ter wereld, maar we hebben een plan om te proberen haar wat af te stoppen. Er is een manier. We hebben het al een keer gedaan in de Nations League en we gaan het vrijdag weer proberen."

De halve finale tussen Servië en Nederland begint vrijdag om 6.40 uur Nederlandse tijd. De andere halve eindstrijd start om 9.10 uur en gaat tussen China en Italië. De finale van het WK is zaterdag, net als de strijd om het brons.