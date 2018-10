De Nederlandse volleybalsters zijn er dinsdag in de Final Six van het WK niet in geslaagd de groepswinst te pakken. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verloor in vier sets van China: 25-23, 13-25, 18-25 en 17-25.

Nederland was door de zwaarbevochten overwinning op de Verenigde Staten van maandag (3-2) al zeker van een plek in de halve finales. De wedstrijd tegen China in Nagoya was bepalend voor de affiches in de halve eindstrijd.

Door de nederlaag speelt Oranje vrijdag vanaf 6.40 uur Nederlandse tijd in Yokohama tegen Servië, dat eerder op dinsdag van Italië won en daardoor bovenaan eindigde in groep G. Olympisch kampioen China neemt het op tegen de Italiaanse vrouwen.

De Nederlandse volleybalsters hopen in Japan voor het eerst in de historie een WK-medaille te veroveren. Oranje, dat op weg naar de Final Six slechts één wedstrijd verloor en al bezig is aan zijn beste mondiale eindtoernooi ooit, eindigde vier jaar geleden als dertiende.

De finale en de strijd om het brons staan zaterdag op het programma in Yokohama.

Nederland en China aan elkaar gewaagd

Nederland en China waren in de eerste set nog zeer aan elkaar gewaagd, want het verschil in punten werd nooit groter dan twee en de fraaie rally's volgden elkaar op. Oranje keek in de slotfase van het eerste bedrijf tegen een achterstand aan, maar piekte op het juiste moment en sleepte op knappe wijze de set binnen.

De Chinese vrouwen herstelden zich snel van die domper en pakten in de tweede set direct een ruime voorsprong. Oranje verkleinde de marge nog wel naar twee, maar werd daarna overklast door het sterk spelende China. De regerend olympisch kampioen liep uit naar een 20-13-voorsprong en gaf vervolgens geen punt meer weg.

Ook in de derde set was er al snel een ruime marge voor China. Mede dankzij uitblinker Lonneke Slöetjes (topscorer met 26 punten) en de goede services van Celeste Plak vocht Oranje zich tot twee keer toe terug, maar het was niet genoeg om China serieus aan het wankelen te brengen.

In het vierde bedrijf ging Nederland wel uitstekend van start. De ploeg van Morrison genoot voor het eerst sinds de eerste set weer een voorsprong, maar dat was van korte duur. China kwam terug tot 8-8 en liep even later eenvoudig uit naar de overwinning.