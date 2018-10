Simona Halep heeft zich dinsdag afgemeld voor het WTA-toernooi van Moskou, waar ze woensdag haar eerste wedstrijd zou spelen. De Roemeense nummer één van de wereld heeft nog te veel last van een rugblessure.

De 27-jarige Halep wilde in Moskou testen of ze fit genoeg was om deel te nemen aan de WTA Finals die zondag beginnen in Singapore.

De Roemeense stond de afgelopen weken aan de kant door haar rugblessure. Ze besloot af te zien van een operatie en had zich gericht op het toernooi in Moskou, waarop ook Kiki Bertens in actie komt.

"Ik wilde hier heel graag spelen, maar helaas zorgt mijn rug nog steeds voor pijn, en ik wil geen onnodige risico's nemen", aldus Halep op Twitter. "Het is teleurstellend dat ik me moet terugtrekken, maar mijn gezondheid is het belangrijkste."

Het is nog onbekend wat dit betekent voor de deelname van Halep aan de WTA Finals. Als de Roemeense zich daar ook voor afmeldt, is Bertens geplaatst voor het eindejaarstoernooi.

Bertens strijdt deze week met Karolína Plísková en Elina Svitolina om de laatste twee tickets voor de WTA Finals. Als de Wateringse de halve finales bereikt in Moskou, is ze in ieder geval zeker van deelname aan de Finals.