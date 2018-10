De Nederlandse volleybalsters treffen Italië in de halve finales van het WK in Japan als ze later op dinsdag winnen van China. Bij een nederlaag is Servië de tegenstander van Oranje.

De Servische vrouwen waren dinsdag in vier sets te sterk voor Italië: 25-21, 25-19, 23-25 en 25-23. Daarmee verzekerden ze zich van groepswinst. De Italiaanse vrouwen eindigen als tweede voor het uitgeschakelde Japan.

Nederland en China spelen later op dinsdag ook tegen elkaar, met als inzet de winst in de andere groep van de Final Six.

De Italiaanse vrouwen waren voor de nederlaag tegen Servië nog ongeslagen op het WK in Japan. Servië verloor in de tweede groepsfase van Nederland (0-3), maar stelde toen niet het sterkst mogelijke team op.

Oranje verzekerde zich maandag van een plek in de halve finales door met 3-2 van uittredend kampioen Verenigde Staten te winnen.

De halve finales worden op vrijdag afgewerkt. De strijd om het brons en de finale staan een dag later op het programma.