De beste basketballer ter wereld speelt in het nieuwe NBA-seizoen, dat dinsdag begint, bij de beroemdste club. LeBron James en de Los Angeles Lakers staan samen garant voor een groot circus, maar of er ook direct succes komt is maar zeer de vraag.

Het eerste publieke optreden van James als een Laker was ironisch genoeg in Akron, Ohio. Vier weken nadat hij via een persbericht van één zin van zijn management bekend had gemaakt dat hij de staat Ohio en de Cleveland Cavaliers voor de tweede keer zou verlaten, was de 33-jarige superster terug in zijn geboorteplaats om zijn eigen 'I Promise-school' te openen.

"Het openen van deze school is een van de mooiste momenten uit mijn leven, als het niet het mooiste moment is", schreef James, die een lastige jeugd kende en in de vierde klas 83 schooldagen miste, eind juli aan zijn ruim 41 miljoen volgers op Twitter.

De Amerikaan is drievoudig NBA-kampioen, viervoudig meest waardevolle speler (MVP) van het reguliere seizoen, tweevoudig olympisch kampioen en een van de beste basketballers aller tijden, maar de sport die hem uit de armoede hielp, is al lang niet meer het enige waar hij zich mee bezighoudt.

'Nevenactiviteiten zijn geen afleiding van basketbal'

James, die in 2017 door het tijdschrift Time als een van de honderd invloedrijkste personen ter wereld werd aangemerkt, heeft sponsorcontracten met enkele van de grootste bedrijven ter wereld en met zijn eigen productiebedrijf SpringHill Entertainment timmert hij flink aan de weg in Hollywood.

Bovendien laat de basketballer zich de laatste jaren steeds vaker horen over de politiek in de VS en zet hij zich al meer dan een decennium in voor verschillende goede doelen, met voor hem als voorlopig hoogtepunt de bouw van de basisschool in Akron, waar 240 kinderen uit kansarme gezinnen een opleiding kunnen krijgen.

Het leidde eind september bij James' eerste persconferentie in Los Angeles tot de vraag of al die nevenactiviteiten niet voor te veel afleiding zullen zorgen.

"Hoelang volg jij me al?", vroeg een verbaasde en licht geïrriteerde James aan de journalist. "Blijkbaar niet lang genoeg. Dat is het antwoord op je vraag."

Lakers smachten naar nieuw succes in NBA

De komst van James naar LA (met een vierjarig contract ter waarde van 132 miljoen euro) was de bekroning van het plan waarmee Lakers-legende Magic Johnson - tegenwoordig de technische baas bij de club - en technisch directeur Rob Pelinka ruim anderhalf jaar geleden begonnen.

Met zestien titels hoeven de Lakers in de NBA alleen de Boston Celtics (zeventien keer kampioen) boven zich te dulden, maar het laatste succes voelt al erg lang geleden in de op een na grootste stad van de VS.

In 2010 wonnen de Lakers onder leiding van coach Phil Jackson en met sterspelers Kobe Bryant en Pau Gasol in de NBA-finale van de Celtics, maar sindsdien viel er amper nog wat te juichen in het Staples Center. In de laatste vijf seizoenen miste de ploeg uit LA de play-offs en was ze met 126 zeges en liefst 284 nederlagen een van de slechtste teams in de NBA.

Hoe anders verging het James dit decennium. De 2,03 meter lange forward staat sinds 2011 - het seizoen na de laatste titel van de Lakers - steevast in de NBA-finale. In 2012 en 2013 (met Miami Heat) en in 2016 (met de Cleveland Cavaliers) won hij de titel met zijn ploeg.

Jonge ploeg Lakers lijkt niet gereed voor titelstrijd

Die reeks van acht finaleplaatsen op rij staat door zijn transfer naar de Lakers flink op de tocht. Naast James trok de ploeg uit LA deze zomer namelijk geen tweede nieuwe ster aan en de kern van de ploeg van coach Luke Walton bestaat nog steeds uit de overwegend jonge spelers die vorig seizoen met 35 zeges en 47 nederlagen als elfde eindigden in de zware Western Conference.

Maar de belangrijkste sta-in-de-weg voor een finaleplaats voor James en de Lakers is titelverdediger Golden State Warriors, die ook in de Western Conference uitkomt en door het aantrekken van een vijfde All-Star - DeMarcus Cousins - nog sterker lijkt geworden.

De altijd uitgesproken tv-analist Charles Barkley noemde de transfer van James naar de Lakers deze zomer daarom een "puur zakelijke beslissing".

"LeBron beweegt zich langzamerhand naar het einde van zijn loopbaan", zei de oud-basketballer, die in 1993 de MVP van de NBA was. "Hij wil nu een Hollywood-magnaat worden. En hij kan nu elke dag langs het strand rijden."

James benadrukte zelf vorige maand dat er twee redenen waren voor zijn keuze en dat die beide niks te maken hadden met zijn zakelijke projecten. "Mijn besluit was alleen gebaseerd op mijn familie (hij bezat al twee huizen in LA, red.) en de Lakers. Ik ben een basketballer. Ik basketbal, dat is wat ik doe, dat is waar ik voor leef. Het zat al goed met mijn zakelijke projecten lang voordat ik bij de Lakers tekende."

NBA-seizoen in het kort Alle ploegen spelen 82 duels in het reguliere seizoen

De beste acht ploegen uit de Eastern Conference en de beste acht ploegen uit de Western Conference plaatsen zich voor de play-offs

De play-offs beginnen dit seizoen op 13 april 2019

In de play-offs zijn er drie rondes (best-of seven) in de Western en de Eastern Conference

De winnaar van de Eastern Conference speelt in de NBA-finale tegen de winnaar van de Western Conference. De strijd om de titel begint dit seizoen op 30 mei 2019

James voelt geen druk meer

James zal in de nacht van donderdag op vrijdag in een uitduel met de Portland Trail Blazers zijn officiële debuut maken voor de Lakers, twee dagen nadat het nieuwe NBA-seizoen begint met de wedstrijden Boston Celtics-Philadelphia 76ers en Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder.

De spelers van de Lakers weten dat de druk op hun ploeg dit seizoen vele malen groter zal zijn dan in de afgelopen jaren. "We hebben nu de beste speler ter wereld in ons team", aldus point guard Lonzo Ball, die begint aan zijn tweede seizoen in de NBA. "De verwachtingen zullen veel hoger zijn."

Hoge verwachtingen zijn iets waar James al bijna twintig jaar mee om moet gaan, in ieder geval sinds hij als middelbare scholier in 2002 op de cover van het beroemde tijdschrift Sports Illustrated stond met de tekst 'The Chosen One'.

"Of er nog iets kan gebeuren waardoor ik druk voel?", zei James op zijn eerste persconferentie in LA. "Niks. Helemaal niks."