De Nederlandse volleybalsters waren maandag dolblij na de knappe WK-zege op de Verenigde Staten. Oranje boog tegen de titelverdediger een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege en plaatste zich zo voor het eerst in de historie voor de halve finales.

"Ik kan het niet geloven, dit is echt bizar", jubelde Lonneke Slöetjes, die met 38 gemaakte punten wederom de uitblinker was bij Nederland, na de wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport. "Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar ik ben zo trots."

Oranje kreeg in de eerste set in Nagoya een rits aan setpoints, maar verloor het eerste bedrijf met 30-32. Die klap dreunde nog na in de tweede set (15-25), maar vanaf de derde set richtte Nederland zich op.

Door setstanden van 25-22, 25-15 en 15-9 won de ploeg van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison voor het eerst een WK-duel met de VS, na zes eerdere nederlagen.

"Na de eerste set was ik echt een beetje leeg, ik baalde dat we het zo weg hadden gegeven", aldus Slöetjes. "Het duurde even voordat we ons daar overheen hadden gezet, ik merkte dat er wat verslagenheid was in de ploeg. Het werd een slijtageslag, maar we zijn hartstikke fit, dus ik heb altijd vertrouwen gehouden."

Invaller Plak blij met revanche op VS

Celeste Plak speelde een belangrijke rol bij de comeback van Oranje. De 22-jarige passer/loper nam vanaf de derde set de plek van Anne Buijs over en eindigde het duel met de meeste gemaakte Nederlandse punten na Slöetjes (zestien).

"Ik ben blij en opgelucht dat we ons vanaf de derde set hersteld hebben", zei Plak tegen Ziggo Sport. "En ik ben blij dat we eindelijk revanche hebben genomen voor onze nederlaag tegen de VS op de Spelen van 2016, waar zij er met de bronzen medaille vandoor gingen ten koste van ons."

Aanvoerder Maret Balkestein-Grothues loofde de vechtlust van haar ploeg. "Ik weet niet hoe we het gedaan hebben, maar we zijn er altijd in blijven geloven en hebben gevochten. We geven nooit op, dat is dit hele WK al het geval. Uiteindelijk was dit een verdiende zege."

De Nederlandse volleybalsters waren al zeker van een verbetering van de beste eindklassering ooit op een WK (zevende in 1998). Door de kwalificatie voor de halve finales is de doelstelling van Oranje - een plek op het podium - nu heel dichtbij.

"Ik weet dat we al historie geschreven hebben, maar nu willen we ook heel graag een medaille", aldus Balkestein-Grothues. "We hebben nog niks, dus we blijven doorgaan."

Nederland speelt tegen China om groepswinst

De halve finales staan vrijdag op het programma in Yokohama. Nederland speelt eerst dinsdag vanaf 12.20 uur Nederlandse tijd in Nagoya nog de tweede groepswedstrijd in de Final Six tegen olympisch kampioen China.

De inzet van dat duel is de groepswinst, omdat China zondag al met 3-2 won van de VS. De nummer één van poule H speelt in de halve finales tegen de nummer twee van poule G.

"Het zou kunnen dat ik wat andere spelers laat spelen tegen China, omdat dit een zware wedstrijd was", zei Morrison tegen Ziggo Sport. "Aan de andere kant zijn we na morgen twee dagen vrij. Ik moet er nog even over nadenken."