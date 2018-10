De Nederlandse volleybalsters hebben maandag op het WK in Japan voor een historische prestatie gezorgd. Dankzij een 3-2-zege op de Amerikaanse vrouwen staat Oranje voor het eerst in de halve finale.

De ploeg van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison leek in Nagoya tegen de titelverdediger op een nederlaag af te koersen, nadat de eerste twee sets werden verloren. Oranje toonde karakter en won vervolgens aan de hand van Lonneke Slöetjes drie sets op rij: 30-32, 15-25, 25-22, 25-15 en 15-9.

De equipe speelt dinsdag in de laatste wedstrijd van de Final Six nog tegen olympisch kampioen China, dat eerder met 3-2 van de VS won. Daarin staat groepswinst op het spel. De Amerikaanse vrouwen, van wie Oranje nog nooit won op een WK, zijn na twee nederlagen op rij uitgeschakeld.

Het lukte de Nederlandse vrouwen nog nooit om zo ver te komen op een mondiaal eindtoernooi. De beste prestatie was de zevende plek in 1998. Bovendien won Oranje op een WK nog nooit van de Amerikaanse vrouwen. Wel werd Oranje al vierde bij de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Oranje verspeelt royale voorsprong in eerste set

Oranje pakte in de eerste set een voorsprong van zes punten en die werd gaandeweg steeds wat verder uitgebouwd. De Amerikaanse vrouwen kwamen in de slotfase sterk terug, mede door wat slordigheden aan de zijde van Oranje.

De ploeg van Morrison kreeg op 24-21 desondanks drie setpunten, maar die werden niet benut. Het ging vervolgens lang gelijk op, maar op 30-31 wist de VS wel toe te slaan.

Die tik leek door te werken in de tweede set, waar Oranje direct achter de feiten aanliep en op een 3-8-achterstand kwam. Dat gat wist Nederland niet meer te dichten. De achterstand werd alleen maar groter, waarna de set kansloos werd verloren.

Ploeg weet partij in derde bedrijf te keren

In set drie ging het aanvankelijk lang gelijk op, maar na een kleine voorsprong van Oranje kwam de VS weer opzetten. Morrison paste echter enkele wissels toe, waarna zijn ploeg beter ging draaien en uitliep naar 24-19. De eerste drie setpunten werden door de VS weggewerkt, maar op kans vier sloeg Slöetjes alsnog toe.

De VS leek in de vierde set de gevolgen te voelen van de zware vijfsetter tegen China van zondag. Oranje kwam rap op een kleine voorsprong, die daarna steeds wat groter werd. Op 24-15 was het op het tweede setpunt raak.

In het beslissende vijfde bedrijf namen de Nederlandse vrouwen snel een bescheiden voorsprong. Mede dankzij enkele knappe blokkeringen wist Oranje puntje voor puntje uit te lopen. Op 14-8 kreeg de ploeg liefst zes matchpoints en op nummer twee was het raak.

Slöetjes beëindigde de partij met liefst 38 punten. Celeste Plak (16), die in set drie in het veld kwam, en Yvon Beliën (10) eindigden eveneens in de dubbele cijfers.