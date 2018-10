Michael van Gerwen heeft in het Duitse Göttingen voor de derde keer op rij de European Darts Trophy gewonnen. De 29-jarige Brabander versloeg de Engelsman James Wade in de finale van het toernooi uit de Europese PDC Tour met 8-3.

Tot en met de vierde leg kon Wade gelijke tred houden met Van Gerwen, die een gemiddelde van 111,27 liet noteren. Daarna liep de nummer één van de wereldranglijst uit naar 6-3 en gaf hij die voorsprong niet meer uit handen.

Op weg naar de finale versloeg Van Gerwen onder anderen Vincent van der Voort (6-2). Wade rekende in de kwartfinales nog af met wereldkampioen Rob Cross (6-3).

Vorig jaar was Van Gerwen in de finale te sterk voor Cross en in 2016 zette hij in de eindstrijd de Oostenrijker Mensur Suljovic opzij. In zowel 2014 als 2015 verloor 'Mighty Mike' in de finale van de Engelsman Michael Smith.

De tweevoudig wereldkampioen mocht door zijn zege 25.000 pond laten bijschrijven op zijn bankrekening, omgerekend bijna 28.500 euro.