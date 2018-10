Motorcoureur Michael van der Mark is zondag in het WK superbike als negende geëindigd in de tweede race op het circuit van San Juan Villicum. De Brit Jonathan Rea boekte in Argentinië zijn tiende overwinning op rij.

Rea, die al zeker is van de wereldtitel, hield op zijn Kawasaki de Spanjaard Javier Forés ruim vijf seconden achter zich. De Italiaan Marco Melandri eindigde als derde.

De 25-jarige Van der Mark gaf meer dan vijftien seconden toe op Rea. De Yamaha-coureur startte vanaf de vijfde plek, maar zakte gedurende de race steeds verder naar achteren.

In de eerste race in Argentinië moest Van der Mark zaterdag genoegen nemen met de achtste plaats. Rea bleef daarin de Italiaan Marco Melandri (tweede) en Toprak Razgatioglu (derde) uit Turkije voor.

De Rotterdammer was bezig aan een sterke reeks in het WK superbike. In vier van de zeven laatste races eindigde hij op het podium.

Van der Mark staat derde in kampioenschap

In het kampioenschap bezet Van der Mark met 324 punten de derde plaats. Hij heeft 24 punten achterstand op nummer twee Davies. Rea stelde vorig weekend op Magny-Cours de wereldtitel veilig.

Over twee weken staan de laatste twee races van dit seizoen in het WK superbike op het programma. Dan reizen de coureurs af naar Qatar.