Bij een overwinning maandag op titelverdediger Amerika zijn de Nederlandse volleybalsters zeker van een historische plek in de halve finales van het WK. Passer/loper Anne Buijs gelooft dat dit dé kans is voor de eerste WK-zege ooit van Oranje op de Verenigde Staten.

"De VS is de regerend wereldkampioen en heeft een goede ploeg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we deze keer van Amerika kunnen winnen", zegt de 26-jarige Buijs vanuit het Japanse Nagoya tegen NUsport.

"Wij zijn goed in vorm, de VS is iets minder in vorm, dus dit is het moment om hen een keer te verslaan. De druk ligt ook bij Amerika, zij hebben zondag verloren van China en verdedigen hun titel. Voor ons is het WK al deels geslaagd, dus we kunnen vrijuit spelen."

De volleybalsters zijn in Japan bezig aan het beste WK ooit voor een Nederlandse vrouwenploeg. Door acht zeges in negen wedstrijden in de eerste twee groepsfases staat Oranje in de Final Six en dus is het al zeker dat de beste WK-eindklassering ooit - de zevende plaats uit 1998 - verbeterd zal worden.

Nederland heeft bovendien volop uitzicht op meer. Een plek bij de eerste twee in de poule van drie met de VS en China is vereist voor kwalificatie voor de halve finales. Omdat Amerika zondag met 2-3 verloor van regerend olympisch kampioen China, weet Oranje dat een zege maandag op de VS genoeg is voor een plek bij de laatste vier.

"Onze doelstelling blijft een medaille", aldus Buijs, die met 95 gemaakte punten veertiende staat op de topscorerslijst van het WK. "We willen héél graag, hebben een over-mijn-lijkmentaliteit. Laat het duel met de VS maar komen."

'Hebben nog revanchegevoelens van Spelen'

De volleybalsters speelden zes keer eerder tegen Amerika op WK's en wonnen nog nooit. Ook de vier duels met de VS op Olympische Spelen gingen verloren.

Twee jaar geleden zegevierde de regerend wereldkampioen bij de Spelen van Rio de Janeiro met 3-1 tegen Oranje in de strijd om het brons.

"We hebben dus nog wel wat revanchegevoelens", stelt Buijs, die er twee jaar geleden ook bij was in Brazilië. "Het helpt dat wij nu een Amerikaanse bondscoach (Jamie Morrison, red.) hebben, die hun spelers en systeem heel goed kent."

Oranje heeft hoofd kunnen leegmaken op rustdagen

Oranje heeft bovendien het voordeel dat de ploeg na de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase, een overtuigende 3-0-zege donderdag op Servië, drie rustdagen kreeg voor het eerste duel in de Final Six. Dat was geen overbodige luxe na een periode van liefst negen wedstrijden in een tijdsbestek van dertien dagen.

"Ik wist niet wat me overkwam", zegt Buijs met een lach over de pauze van drie dagen. "Het was wel even nodig. Niet dat ik een blessure heb, maar ik voelde wel de vermoeidheid."

"We hebben de afgelopen dagen natuurlijk wel wat getraind, maar ook kunnen ontspannen. Zo zijn we zondag naar een toeristisch marktje gegaan en hebben we ons hoofd kunnen leegmaken. Ik denk dat we fysiek en mentaal goed voorbereid zijn op het duel met VS, ik heb er veel zin in."

De wedstrijd tussen Nederland en de VS begint maandag om 9.10 uur Nederlandse tijd in Nagoya. Oranje speelt dinsdag vanaf 12.20 uur tegen China zijn tweede en laatste duel in de Final Six.