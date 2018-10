De ijshockeyers van de Tilburg Trappers mogen ondanks het derde landskampioenschap op rij definitief niet promoveren van de Oberliga naar de DEL2, het tweede Duitse niveau.

Hoewel bij het behalen van de titel in april eigenlijk al duidelijk was dat promotie er niet in zat, mocht de club toch lobbyen voor een stap naar het tweede niveau. Dat heeft echter geen resultaat gehad, melden de Trappers zaterdag in een verklaring.

"Dit is een donkere dag. We hebben drie jaar lang het maximale gepresteerd. Drie jaar waarin de nummer twee heeft mogen promoveren omdat die Duits is en wij niet", zegt de zeer teleurgestelde voorzitter Ron van Gestel tegen de NOS.

"Vanaf 2020/2021 mag de winnaar van de DEL2 promoveren naar de DEL1, dat is nu nog een gesloten circuit. Dus wij hadden echt het gevoel dat ze de zaak open zouden gooien en hadden goede hoop in die flow mee te kunnen gaan."

De Tilburg Trappers ontstegen het niveau in Nederland en komen daardoor sinds 2015 in de Duitse competitie uit. In hun eerste drie jaar werden ze direct drie keer kampioen. De mogelijkheid tot promotie werd de laatste jaren al onderzocht.

'Uitwijken naar ander land is optie'

Voorzitter Van Gestel legt zich neer bij de beslissing van de Duitse bond en richt zich met zijn club op alternatieven. Het is nog niet duidelijk hoe het toekomstbeeld van de Tilburg Trappers eruitziet.

"Zij hebben een keuze gemaakt. Wij hebben hard op de deur geklopt, maar die deur is nu dicht. Uitwijken naar een ander land is een optie, maar je moet wel kijken of het haalbaar en betaalbaar is voor club en spelers."

De Trappers werden in april voor de derde keer op rij kampioen van het derde niveau door in de finale van de play-offs te winnen van Deggendorfer SC, dat als nummer twee dus wél promoveert.