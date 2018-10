Didi Gregorius mist een groot deel van het volgende seizoen in de MLB. De kortestop van de New York Yankees wordt aan een elleboog geopereerd.

De 28-jarige Nederlander ondergaat een zogenoemde Tommy John-operatie, waarbij een pees in zijn elleboog wordt vervangen. Die ingreep wordt doorgaans vooral bij pitchers uitgevoerd. Die missen daardoor over het algemeen een heel seizoen.

Aangezien Gregorius een veldspeler is, zal zijn herstel een stuk minder lang duren. "Het is lastig aan te geven wanneer hij weer kan spelen, maar ergens in juni, juli of augustus", aldus Brian Cashman, algemeen manager van de Yankees.

Gregorius verloor dinsdag met de Yankees met 4-3 van de Boston Red Sox, waar met Xander Bogaerts ook een Oranje-international speelt. De stand in de best-of-fiveserie kwam daarmee op 3-1, waardoor het seizoen voor de Yankees erop zit.

Boston strijdt nu tegen regerend kampioen Houston Astros om de titel in de American League. De winnaar strijdt in de World Series tegen de kampioen van de National League, de Los Angeles Dodgers of de Milwaukee Brewers.

Gregorius, die vanwege elleboogproblemen al een groot deel van het seizoen miste, gaat volgend jaar in de Bronx zijn laatste contractjaar in. Ondanks zijn blessureleed was hij dit seizoen goed voor 27 homeruns en 86 binnengeslagen punten.