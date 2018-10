De Nevada State Athletic Commission (NSAC) heeft vrijdag Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov een voorlopige schorsing opgelegd. Zaterdag liep een titelgevecht in Las Vegas tussen beide MMA-vechters compleet uit de hand.

De Ier en de Rus mogen niet in actie komen in Nevada totdat het onderzoek van de NSAC is afgerond. Het ligt in de lijn der verwachting dat andere vechtsportcommissies de voorlopige schorsing zullen overnemen.

Vermoedelijk vindt er eind deze maand een hoorzitting plaats bij de NSAC met beide vechters, waarna bekend wordt gemaakt welke straffen Nurmagomedov en McGregor krijgen.

De UFC kan beslissen Nurmagomedov zijn kampioensriem in het lichtgewicht af te nemen. De NSAC besloot de premies van de kooivechter uit Dagestan (circa 2 miljoen dollar) in afwachting van het onderzoek niet uit te keren. McGregor kreeg zijn 3 miljoen dollar al wel.

McGregor kreeg van de UFC op medische gronden al een verbod om deze maand in actie te komen. Dit is niet ongebruikelijk voor MMA-vechters na een (verloren) gevecht.

Nurmagomedov viel sparringspartner McGregor aan

Nurmagomedov verdedigde zaterdag zijn UFC-titel met succes door McGregor in de vierde ronde in een nekklem te nemen. Direct daarna klom hij over het hek van de octagon en viel hij Dillon Danis aan, een sparringspartner van McGregor.

Ook McGregor probeerde over het hek te klimmen en deelde een klap uit aan een lid van het begeleidingsteam van Nurmagomedov. Daarna sprongen een paar andere begeleiders van de Rus de kooi in, om de Ier enkele raken klappen te geven.

Drie begeleiders van Nurmagomedov werden door de politie gearresteerd, maar omdat McGregor geen aangifte wilde doen waren ze snel weer op vrije voeten.

Nurmagomedov bood zaterdagavond al zijn excuses aan: "Ik weet dat ik me niet van mijn beste kant getoond heb", zei hij berouwvol.

Al voor het gevecht was er veel rivaliteit tussen beide kemphanen. De dertigjarige Nurmagomedov was kwaad op de even oude McGregor, die zijn geloof, afkomst en familie beledigd zou hebben.