Lindsey Vonn (33) stopt aan het eind van het komende wereldbekerseizoen hoe dan ook met skiën. De Amerikaanse hoopt nog wel het recordaantal zeges in de wereldbeker op haar naam te brengen.

Eerder had Vonn gezegd dat ze pas zou stoppen als ze het recordaantal overwinningen van 86 van de inmiddels 62-jarige Zweed Ingemar Stenmark in handen had. Vonn staat op 82.

"Als het me lukt om het record te pakken, dan is dat een droom die uitkomt", zei ze donderdagavond tegen NBC.

"Maar als het niet lukt, dan heb ik nog steeds een ongelooflijk succesvolle carrière gehad. Wat er ook gebeurt, ik ben nog steeds de meest succesvolle vrouwelijke skiër."

"Ik ben op een punt aanbeland waar het fysiek gezien nergens meer op slaat om nog door te gaan", zegt Vonn, die in haar carrière regelmatig met blessures kampte. "Ik wil graag actief blijven als ik ouder word, daarom moet ik ook aan de toekomst denken."

Vonn veroverde slechts eenmaal olympisch goud

Vonn miste de Winterspelen van Sochi in 2014 door een zware knieblessure. Op haar uitgebreide palmares staat slechts één gouden olympische medaille, behaald op de afdaling in Vancouver in 2010.

Daar pakte ze ook brons op de Super-G. Dit jaar kwam ze bij de Spelen in Pyeongchang niet verder dan een bronzen medaille op de afdaling. In Pyeongchang was al duidelijk dat Vonn aan haar laatste Winterspelen bezig was.

Ze is van plan om dit seizoen in alle afdalingen en Super-G's om de wereldbeker te starten. De eerste wereldbeker is eind november in het Canadese Lake Louise. De laatste wereldbeker is medio maart in Soldeu, Andorra.