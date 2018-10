Bibian Mentel stopt met paralympisch snowboarden op het hoogste niveau. De 46-jarige Nederlandse won in haar lange loopbaan drie keer goud bij de Paralympische Spelen.

"Ik zal altijd blijven snowboarden", zei Mentel donderdag in De Wereld Draait Door. "Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wellicht nog wel wat wedstrijden op uitnodiging ga doen, maar het wereldbekercircuit ga ik waarschijnlijk vaarwel zeggen."

Op de vraag of dat betekent dat haar topsportcarrière erop zit, zei ze na een korte pauze: "Ja."

Mentel pakte bij de Paralympische Winterspelen van Sochi in 2014 goud op de snowboardcross, nadat ze er jarenlang voor had gelobbyd om snowboarden op het programma van de Paralympics te krijgen.

Afgelopen maart veroverde de veelvoudig Nederlands kampioen in Pyeongchang de paralympische titel op de snowboardcross en de banked slalom. Na die laatste gouden medaille sloot ze uit dat ze in 2022 mee zou doen aan de Paralympische Winterspelen van Peking, maar ze wist toen nog niet of ze helemaal zou stoppen.

Mentel wist vlak voor Spelen dat ze weer kanker had

Bij Mentel werd in 2001 botkanker gevonden, waarna uiteindelijk amputatie van een been onvermijdelijk was. De geboren Utrechtse, die zich voor haar amputatie hoopte te plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City, ging vervolgens snowboarden op het hoogste paralympische niveau.

In totaal werd er al tien keer kanker geconstateerd bij Mentel. Ze onthulde donderdag in De Wereld Draait Door dat de kanker vlak voor de Paralympics in Zuid-Korea was teruggekeerd, iets wat ze tijdens en na de Spelen stilhield.

"Voor de Spelen hebben mijn dokters wat plekjes gezien", aldus Mentel. "Maar ik heb door de jaren heen geleerd dat te parkeren. Het ging de situatie niet veranderen, twee weken voor de Spelen. Moest ik dan thuis op de bank gaan zitten?"

De Utrechtse stelde dat ze zich momenteel "hartstikke goed" voelt. "Op dit moment is het onder controle, de plekjes groeien langzaam. Ik voel me niet ziek."

Mentel zal wel actief blijven in de sport. Ze is door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) gevraagd om ambassadeur te worden. "Op die manier wil ik heel veel kinderen met een beperking enthousiasmeren voor de sport. Daar ligt een schone taak voor mij."