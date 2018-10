Aston Martin stapt vanaf 2019 in bij het prestigieuze Duitse toerwagenkampioenschap DTM. De Britse autofabrikant is de vervanger van Mercedes, dat zich vanaf volgend jaar gaat richten op de Formule E.

Aston Martin gaat een samenwerking aan met R-Motorsport en HWA. De wagen die voor de DTM gebouwd wordt zal gebaseerd zijn op de Aston Martin Vantage.

"Dit is een historisch moment en een mijlpaal voor de DTM", jubelt DTM-voorzitter Gerhard Berger donderdag in een verklaring. "Internationalisatie van ons platform is een van onze belangrijkste doelen."

De DTM was al enige tijd op zoek naar een derde fabrikant naast de Duitse bedrijven Audi en BMW. Mercedes is sinds het begin van de klasse in 1984 betrokken bij het Duitse toerwagenkampioenschap, maar maakte ruim een jaar geleden bekend dat het bedrijf er na 2018 mee zal stoppen.

Aston Martin is sinds een aantal jaar al sponsor bij het Formule 1-team Red Bull Racing. Sinds dit jaar heet de renstal van Max Verstappen officieel Aston Martin Red Bull Racing.