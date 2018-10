Wereldkampioen lichtgewicht Khabib Nurmagomedov dreigt met een vertrek bij UFC als de MMA-bond zijn land- en teamgenoot Zubaira Tukhugov bestraft voor diens rol in de ongeregeldheden direct na het titelgevecht van Nurmagomedov tegen de Ier Conor McGregor.

"Als jullie besluiten om hem (Tukhugov, red.) te ontslaan, weet dan dat jullie ook mij zullen verliezen", schrijft de dertigjarige Nurmagomedov donderdag in een aan UFC gerichte post op Instagram.

"Wij laten onze broeders nooit vallen in Rusland, ik heb alles over voor mijn broeder. Als jullie toch besluiten om hem te ontslaan, vergeet dan niet om mij mijn verbroken contract op te sturen, anders doe ik het zelf."

De 27-jarige Tukhugov, die als vedergewicht op achttien zeges en vier nederlagen bij UFC staat, maakt deel uit van het team van Nurmagomedov. De vechter uit Tsjetsjenië was zaterdag betrokken bij de grote vechtpartij die ontstond na de winst van zijn landgenoot op McGregor bij UFC 229 in Las Vegas.

De knokpartij ontstond toen Nurmagomedov over het hek van de octagon sprong om het kamp van McGregor aan te vallen. Op beelden is te zien dat Tukhugov vervolgens de octagon in klimt en probeert met de Ier te vechten.

Nurmagomedov en McGregor hebben langlopende vete

Nurmagomedov schrijft donderdag in zijn bericht op Instagram dat Tukhugov niet de aanstichter van de vechtpartij was.

"Jullie willen Zubaira ontslaan omdat hij Conor geslagen heeft. Maar vergeet niet dat het Conor was die eerst een van mijn andere broeders sloeg, kijk maar naar de video."

Nurmagomedov refereert ook aan de langlopende vete tussen zijn kamp en het kamp van McGregor. Die beleefde zijn dieptepunt in april, toen de Ier in het Barclays Center in New York een steekwagen door de ruit van een bus waarin onder anderen Nurmagomedov zat gooide.

"Waarom ontsloegen jullie niemand toen ons team werd aangevallen in een bus en er een aantal mensen gewond raakte?", vraagt de Rus aan UFC. "Ze hadden toen wel iemand kunnen vermoorden. En waarom zegt niemand wat als mijn land, mijn religie en mijn familie worden beledigd?"

"Waarom moeten jullie mijn team straffen, terwijl beide teams zaterdag vochten? Als jullie zeggen dat ik de aanstichter was van de vechtpartij, dan ben ik het daar niet mee eens. Ik maakte slechts af wat hij begonnen was."

Zubaira Tukhugov

Gevecht van Tukhugov gaat niet door

Tukhugov zou het eind deze maand opnemen tegen de Ier Artem Lobov, een teamgenoot van McGregor, maar dat UFC-gevecht is afgelast.

"Straf mij, als jullie dat nodig vinden", aldus Nurmagomedov. "Maar Zubaira had er niks mee te maken. Als jullie denken dat ik me stil zal houden, dan hebben jullie het mis. We hebben onze eer verdedigd en dat is het belangrijkste."