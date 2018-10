De Nederlandse volleybalsters spelen in de strijd om een plek in de halve finales van het WK in Japan tegen regerend olympisch kampioen China en titelverdediger Amerika.

Italië, Servië en gastland Japan werden donderdag bij de loting van de Final Six ingedeeld in de andere poule (G). De nummer één en twee van beide groepen plaatsen zich voor de halve finales.

China en de Verenigde Staten treffen elkaar zondag in het eerste duel van groep H. Nederland neemt het maandag op tegen de Amerikaanse vrouwen. Die wedstrijd start om 9.10 uur (Nederlandse tijd). Een dag later treft Oranje de Chinezen (aanvang: 12.20 uur).

Oranje verzekerde zich eerder op donderdag van de eerste plaats in zijn poule in de tweede ronde door een 3-0-zege op Servië. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won bij het wereldkampioenschap tot nu toe acht van zijn negen wedstrijden. De enige nederlaag was woensdag tegen Brazilië (2-3).

China, dat vier jaar geleden bij het vorige WK in de finale verloor van de VS, eindigde in de tweede ronde in de andere groep als tweede, achter Italië. De Aziaten hebben bij dit WK ook pas één keer verloren, in de eerste ronde van de Italianen (1-3).

Amerika werd achter Italië en China derde in poule F. De regerend wereldkampioen van de legendarische coach Karch Kiraly won zijn eerste zeven duels van dit WK, maar verloor in zijn laatste twee duels van China (0-3) en Italië (1-3).

Nederland al zeker van beste WK-prestatie ooit

Nederland speelde op WK's en Olympische Spelen tien keer eerder tegen de VS en won nog nooit. De laatste ontmoeting op een van de twee belangrijkste toernooien was bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar Oranje in de strijd om het brons met 1-3 verloor.

Een ronde eerder, in de olympische halve finale, verloor Nederland met 1-3 van China. In totaal trof Oranje de Chinezen acht keer op een WK of bij de Spelen, en dat leverde drie zeges en vijf nederlagen op.

Het bereiken van de Final Six is de beste prestatie ooit van de Nederlandse volleybalsters op een WK. Tot dusver was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Vier jaar geleden werd Oranje dertiende.

De wedstrijden in de Final Six zijn van zondag tot en met dinsdag in Nagoya. Nederland speelde zijn duels in de tweede ronde ook al in die stad.

De halve finales van het WK zijn op vrijdag 19 oktober in Yokohama, terwijl de finale en de strijd om het brons op zaterdag 20 oktober op het programma staan. In de halve finales speelt de nummer één van groep G tegen de nummer twee van groep H en de nummer één van groep H tegen de nummer twee van groep G.