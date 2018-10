De Nederlandse volleybalsters zijn dolgelukkig na het bereiken van de Final Six op het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verzekerde zich door een overtuigende zege op Servië (3-0) van de derde ronde.

"Het besef is er nog niet helemaal, maar ik ben hier natuurlijk echt superblij mee", zei een euforische Lonneke Slöetjes donderdag in Nagoya tegen Ziggo Sport.

"Het was geen wedstrijd waarin echt werd gevochten. Vooral Servië leek daar geen zin in te hebben. Het voelt daardoor niet echt als een overwinning, maar het is heel mooi dat we voor het eerst ooit de Final Six hebben bereikt."

Oranje begon de tweede groepsfase goed met zeges op Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Woensdag werd weliswaar verloren van Brazilië, maar Nederland had aan één gewonnen set tegen Servië genoeg om een plek in de volgende ronde veilig te stellen.

Het bereiken van de Final Six is de beste prestatie ooit van de Nederlandse vrouwen op een WK. Tot dusver was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Vier jaar geleden werden de volleybalsters dertiende.

'Na eerste set viel last van schouders'

Volgens Slöetjes, die liefst 22 punten maakte, was aan alles te merken dat er veel van de wedstrijd tegen Servië afhing. "Ik was heel gespannen en heb daardoor slecht geslapen. We wilden sowieso alles in eigen hand houden, maar Servië maakte dit WK veel indruk. Toen de eerste set binnen was, viel echt een last van onze schouders."

Ook bij Maret Balkestein-Grothues was er vooral sprake van opluchting. "We hebben historie geschreven. Ons doel is om een medaille te winnen en zo ver zijn we nog niet, maar dit is wel een grote stap."

De wedstrijden in de Final Six, waar in twee poules van drie wordt gespeeld en de vier beste teams doorgaan, zijn van zondag tot en met dinsdag. De halve finales van het WK worden op vrijdag 19 oktober gespeeld en de eindstrijd volgt op zaterdag 20 oktober.