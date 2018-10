De Amerikaanse topturnster Simone Biles is opgelucht dat ze begin dit jaar bekend heeft gemaakt dat ook zij is misbruikt door haar voormalige teamarts Larry Nassar. Biles maakt deze maand op de WK in Qatar na een pauze van twee jaar haar internationale rentree.

Nassar werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar. Meer dan 150 vrouwen maakten bekend dat ze tussen 1996 en 2016 seksueel misbruikt zijn door de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnploeg.

Een van hen was de 21-jarige Biles, die bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro liefst vier gouden en een bronzen medaille veroverde. Ze treedt nu voor het eerst uitgebreid in de openbaarheid over haar verklaring.

"Het was heel erg moeilijk om naar buiten te komen met mijn verhaal, maar ik heb het gedaan zodat andere mensen de moed zouden krijgen om mijn voorbeeld te volgen", vertelt Biles donderdag in gesprek met de BBC.

"Dat ze naar me kijken en denken: die Simone is sterk genoeg om haar verhaal te vertellen, nu durf ik het ook. Het was lastig om de waarheid zo lang voor mezelf te moeten houden, dus dit voelt echt als een opluchting."

'Nassar heeft gekregen wat hij verdiende'

Vooral de manier waarop rechter Rosemarie Aquilina heeft gehandeld, leidt tot tevredenheid bij Biles. De zestigjarige Amerikaanse toonde gedurende de zaak veel medeleven met de slachtoffers en noemde de misbruikte turnsters "overlevers en geen slachtoffers".

"We zijn heel trots op haar, want ze heeft het geweldig gedaan", zegt Biles over Aquilina. "Het is een opluchting dat Nassar nu krijgt wat hij verdient, een gevangenisstraf die gelijkstaat aan het aantal meisjes dat hij heeft misbruikt."

Biles staat voor haar eerste internationale toernooi nadat ze twee jaar geleden besloot een pauze te nemen. In augustus deed ze al mee aan de nationale kampioenschappen in Amerika, waar ze goud veroverde op alle onderdelen.

Tijdens die wedstrijd droeg Biles een blauwgroen turnpak waarmee ze slachtoffers van seksueel misbruik vertegenwoordigde. Later deze maand doet de turnster mee aan de WK in Doha, die van 24 oktober tot en 3 november gehouden worden.