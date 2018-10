De Nederlandse volleybalsters hebben zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van het WK in Japan. Oranje won donderdag overtuigend met 3-0 van Servië (25-16, 25-12 en 25-20) en dat was ruim voldoende voor een plek in de Final Six.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison hoefde tegen Servië slechts een set te pakken voor plaatsing en dat bleek geen probleem in Nagoya.

Het bereiken van de Final Six is de beste prestatie ooit van de Nederlandse vrouwen op een WK. Tot dusver was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Vier jaar geleden werden de volleybalsters dertiende.

De wedstrijden in de Final Six, waar in twee poules van drie wordt gespeeld en de vier beste teams doorgaan, zijn van zondag tot en met dinsdag. Behalve Nederland zijn Servië, China en Italië al geplaatst, maar Oranje weet nog niet wie de tegenstanders worden. Er moet nog geloot worden voor de groepsindeling.

De halve finales van het WK worden op vrijdag 19 oktober gespeeld en de eindstrijd volgt op zaterdag 20 oktober. Doel van Oranje is een medaille, nadat de ploeg twee jaar geleden in Rio de Janeiro vierde werd op de Spelen.

Nederland won al acht keer dit WK

Met de zege op Servië komt Nederland op een totaal van acht zeges in de eerste tweede rondes. Woensdag werd tegen olympisch kampioen Brazilië (3-2) pas de eerste en enige nederlaag geleden.

Overigens speelde Servië donderdag tegen Oranje niet met het sterkste team, omdat het Balkanland zich maandag al verzekerde van een ticket voor de Final Six. Een aantal belangrijke spelers kreeg rust.

Oranje was wel op volle sterkte. Er was druk omdat de ploeg van Morrisson ondanks de uitstekende prestaties in Japan nog een set moest pakken, maar dat bleek geen probleem.

Vooral dankzij 22 punten van Lonneke Slöetjes nam Nederland in alle drie de sets meteen de leiding en gaf die niet meer uit handen. Anne Buijs was verantwoordelijk voor elf punten en Yvon Beliën maakte negen punten.