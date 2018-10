De Nederlandse volleybalsters hebben zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van het WK in Japan. Oranje won donderdag tegen Servië de eerste set met 25-16 en dat was genoeg voor een plek in de Final Six.

De wedstrijd in Nagoya is nog bezig, maar voor plaatsing is het niet meer van belang of Nederland wint. Overigens speelt Servië niet met het sterkste team, omdat het Balkanland zich maandag al verzekerde van een ticket voor de Final Six. Een aantal belangrijke spelers krijgt rust.

Het bereiken van de Final Six is de beste prestatie ooit van de Nederlandse vrouwen op een WK. Tot dusver was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Vier jaar geleden werden de volleybalsters dertiende.

De wedstrijden in de Final Six, waar in twee poules van drie wordt gespeeld en de vier beste teams doorgaan, zijn van zondag tot en met dinsdag. De halve finales worden op vrijdag 19 oktober gespeeld en de eindstrijd volgt op zaterdag 20 oktober.

Oranje, dat een medaille als doel heeft, maakt dit WK een uitstekende indruk en trok die lijn donderdag door in de eerste set tegen Servië. Woensdag werd pas voor het eerst verloren in Japan. Olympisch kampioen Brazilië was met 3-2 te sterk, nadat Nederland wel had gewonnen van Duitsland, Japan, Kameroen, Argentinië, Mexico, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek.