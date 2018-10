Khabib Nurmagomedov heeft steun uit onverwachte hoek gekregen. De Russische president Vladimir Poetin hoopt dat de UFC-vechter niet te zwaar gestraft wordt door zijn vader naar aanleiding van zijn misdragingen rond zijn gevecht met Conor McGregor.

De dertigjarige Nurmagomedov mocht samen met zijn vader Abdulmanap op audiëntie komen bij Poetin, die in de nacht van zaterdag op zondag had gezien hoe de Russische kooivechter zijn wereldtitel met succes verdedigde in Las Vegas.

"Ik zou je vader graag willen vragen om je niet te hard te straffen, want je optreden was overtuigend en je hebt je doel bereikt", richtte Poetin zich tot de nog ongeslagen lichtgewicht.

De president refereerde daarmee aan de woorden van Nurmagomedov, die na het chaotische gevecht vreesde dat zijn vader nog een appeltje met hem te schillen zou hebben wanneer hij terugkwam in Rusland.

Pa Nurmagomedov kondigde na het spektakel in Las Vegas bovendien aan dat hij zijn zoon harder zou aanpakken dan de UFC zou doen. "Ik heb hem gewaarschuwd. Voor mij komt discipline altijd op de eerste plaats", zei de Dagestaan.

UFC pakt kampioensriem niet af van ongeslagen Rus

Nurmagomedov sprong na het beladen en chaotische gevecht het publiek in om op de vuist te gaan met Dillon Danis, een sparringpartner van McGregor, en de begeleidingsstaf van zijn Ierse tegenstander.

McGregor besloot geen aangifte te doen tegen de Rus en ook de weliswaar woedende UFC-voorzitter Dana White toonde zich vergevingsgezind, door Nurmagomedov te verzekeren dat hij zijn kampioensriem hoe dan ook behoudt.

De Nevada State Athletic Commission (NSAC) kan de MMA-vechter nog wel een schorsing opleggen. Nurmagomedov heeft al wel zijn excuses aangeboden: "Ik weet dat ik me niet van mijn beste kant getoond heb", toonde hij berouw.

Na 27 gevechten is Nurmagomedov nog altijd ongeslagen. Hij won de vacante UFC-titel in april van dit jaar door de Amerikaan Al Iaquinta te verslaan in New York.