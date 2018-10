Xander Bogaerts heeft zich met de Boston Red Sox in de nacht van dinsdag op woensdag geplaatst voor de finale van de American League in de MLB. De ploeg van manager Alex Cora was voor de derde keer te sterk voor aartsrivaal New York Yankees in de best-of-fiveserie.

De Red Sox wonnen met 4-3 in Yankee Stadium. De onderlinge stand na vier duels kwam daarmee op 3-1, waardoor het seizoen van de Yankees en Oranje-international Didi Gregorius erop zit.

Bogaerts, die met 105 binnengeslagen punten aan een sterk seizoen bezig is, was goed voor één honkslag en een vrije loop tegen de Yankees. Honkslagen van Stuart Pearce, Ian Kinsler en Eduardo Núñez en een homerun van catcher Christian Vázquez zorgden voor een 4-0-voorsprong voor de Red Sox na vier innings.

De Yankees kwamen in de negende inning nog terug tot 4-3, maar daar bleef het bij voor de ploeg van manager Aron Boone.

Red Sox treffen nu Houston Astros

Een dag eerder hadden de Red Sox de Yankees met 16-1 nog de grootste nederlaag ooit toegebracht in de play-offs. Brock Holt schreef toen geschiedenis door als eerste speler voor een 'cycle' ter zorgen in de play-offs; een honkslag, tweehonkslag, driehonkslag en een homerun.

De ploeg uit Boston gaat nu met de regerend MLB-kampioen Houston Astros in een best-of-sevenserie strijden om een plaats in de World Series, de finale van het MLB-seizoen.

De andere ploeg in de World Series komt uit de finale van de National League. Die gaat tussen de Los Angeles Dodgers en de Milwaukee Brewers. Bij beide ploegen speelt een Nederlandse international; pitcher Kenly Jansen bij de Dodgers en tweede honkman Jonathan Schoop bij de Brewers.