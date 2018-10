De Nederlandse volleybalsters zijn op het WK in Japan zo goed als zeker van een plek in de derde ronde. Oranje ging weliswaar met 3-2 onderuit tegen Brazilië, maar pakte daarmee een punt en kan deelname aan de Final Six eigenlijk niet meer ontgaan.

Nederland kan plaatsing voor de volgende ronde in theorie alleen nog mislopen als Japan, dat later op de dag met 3-1 van Servië won, donderdag in de laatste speelronde met 3-0 van Brazilië verliest en Oranje met dezelfde cijfers onderuit gaat tegen de Servische ploeg. In dat geval gaat Brazilië de Nederlandse volleybalsters nog voorbij.

Oranje was tot de wedstrijd tegen Brazilië samen met Servië het enige land zonder nederlaag in groep E. In de tweede ronde werd eerder met 3-0 gewonnen van zowel Puerto Rico als de Dominicaanse Republiek. In de eerste poulefase werden Duitsland (3-1), Japan (3-2), Kameroen, Argentinië en Mexico (allen 3-0) opzijgezet.

Bij plaatsing voor de Final Six is Nederland al zeker van de beste prestatie ooit op een WK. Tot nu toe is de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Vier jaar geleden werden de volleybalsters dertiende.

Wel eindigde Nederland twee jaar geleden als vierde bij de Olympische Spelen in Rio. Bovendien leverden de EK's van 2015 en 2017 een zilveren medaille op.

Nederland in spannende vijfsetter onderuit

Oranje begon woensdag als nummer acht van de wereld nog goed aan het duel met de mondiale nummer vier Brazilië door de eerste set met 25-21 te winnen. In de tweede set was Brazilië met 25-18 duidelijk sterker dan de ploeg van bondscoach Jamie Morrison.

In de derde set moest Nederland zich herpakken en dat lukte, al zag het er aanvankelijk niet naar uit. De ploeg van Morrison kwam met 13-6 achter en stond vrijwel de hele set op achterstand. Toch werd met 27-25 de zege gepakt.

Het leek de voorbode voor een zege in vier sets, maar Brazilië was met 25-19 toch weer de bovenliggende partij in set vier. In de vijfde set had Oranje vervolgens geen antwoord meer op de Zuid-Amerikaanse ploeg: 15-7.

De laatste groepswedstrijd in de tweede ronde tegen Servië, de nummer drie van de wereld, staat donderdag om 9.10 uur op het programma. De wedstrijden in de Final Six, waarbij in twee poules van drie wordt gespeeld en de vier beste teams doorgaan, zijn van 14 tot en met 16 oktober.