Bij de Olympische Spelen van over twee jaar in Tokio wordt opnieuw een team van vluchtelingen samengesteld, zo is dinsdag door het congres van het internationaal olympisch comité (IOC) besloten.

De vluchtelingen komen in de Japanse hoofdstad in actie onder de olympische vlag, net als tijdens de Spelen van 2016. In Rio de Janeiro deed voor het eerst een team van vluchtelingen mee.

De tien sporters uit Zuid-Soedan, Congo, Syrië en Ethiopië moesten in Brazilië wereldwijde aandacht vragen voor het vluchtelingenprobleem. Het IOC gaf daarna aan niet zeker te weten of een dergelijk team in Tokio weer nodig zou zijn.

"Het IOC onderschrijft dit initiatief opnieuw", zei voorzitter Thomas Bach dinsdag in in Buenos Aires. "In een ideale wereld zouden we op de Spelen geen vluchtelingenteam nodig hebben. Helaas zijn er voldoende redenen om er opnieuw één samen te stellen."

Team ROA (Refugee Olympic Athletes) krijgt dezelfde status als alle andere nationale bonden. Dat houdt onder meer in dat de formatie mee mag lopen tijdens de openingsceremonie en dezelfde huisvesting krijgt.