John Kavanagh, de coach van MMA-vechter Conor McGregor, hoopt dat Khabib Nurmagomedov een lichte straf krijgt. De Russische wereldkampioen liet zich zaterdag gaan, nadat hij het UFC-titelgevecht met zijn aartsrivaal McGregor had gewonnen.

"Ik hoop dat de Nevada State Athletic Commission mild is voor Nurmagomedov", aldus Kavanagh in de Amerikaanse podcast Joe Rogan Experience. "Niet alleen omdat ik hoop op een rematch met McGregor, maar vooral omdat ik ervan houd om Nurmagomedov te zien vechten."

De Ierse MMA- en jiujitsucoach kan bovendien wel begrip opbrengen voor de reactie van de dertigjarige Nurmagomedov. De MMA-vechter uit Dagestan sprong na het gevecht met McGregor het publiek in en ging op de vuist met de begeleidingsstaf van de Ier.

De Rus bood na afloop zijn excuses aan, maar zei ook dat de acties en woorden van McGregor in aanloop naar het gevecht de aanleiding waren voor de escalatie. "Hij sprak over mijn religie, hij sprak over mijn land, hij sprak over mijn vader. Hij kwam naar Brooklyn en vernielde een bus. Hij heeft bijna een paar mensen vermoord. Waar gaat dit allemaal over?"

"Ik vind dat het allemaal niet zoveel voorstelt wat Khabib zaterdag deed", stelt Kavanagh, die de escalatie van dichtbij meemaakte. Hij stond naast Dillon Danis, de sparringpartner van McGregor die degene was die aangevallen werd door Nurmagomedov. De MMA-vechter zou tijdens het gevecht beledigingen naar de Rus hebben geroepen.

"Danis heeft niks gezegd", aldus Kavanagh. "Maar toen ik de beelden terugkeek, zag ik dat hij na het gevecht wel wenkte naar Khabib. Dat is gewoon dom gedrag aan het eind van een gevecht. Het was deze reactie niet waard, maar Khabib heeft alleen wat geduwd en getrokken, hij heeft Dillon niet echt geslagen."

Formele klacht tegen Nurmagomedov en McGregor

Enkele begeleiders van Nurmagomedov klommen na het gevecht juist de ring in om McGregor aan te vallen. Drie stafleden van de kooivechter uit Dagestan werden gearresteerd door de Amerikaanse politie. Zij kwamen al snel weer op vrije voeten, omdat McGregor geen aangifte wilde doen.

Kavanagh heeft geen begrip voor de reactie van de begeleiders van Nurmagomedov. "Er moet een voorbeeld worden gesteld. Hun acties waren crimineel, het was mishandeling."

De Nevada State Athletic Commission (NSAC) maakte maandag bekend dat zij een formele klacht heeft ingediend tegen zowel Nurmagomedov als McGregor.

De Rus heeft zijn prijzengeld van 2 miljoen dollar (1,75 miljoen euro) nog niet gekregen vanwege zijn wangedrag. McGregor kreeg zijn 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) al wel.

Volgens NSAC-voorzitter Anthony Marnell moet Nurmagomedov vrezen voor een boete én een schorsing. "Dit is een serieuze zaak", zei hij tegen ESPN. "Deze acties moeten consequenties hebben."